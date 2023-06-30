Причиной тому станет тот факт, что с 1 июля отменят налоговые льготы на топливо. И это автоматически повлияет на рост цен. Читай в материале Men 24, на сколько может подорожать заправка.

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Цены на топливо растут

Примечательно, что глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев убеждает, что отмена льгот на розничные цены существенно не повлияет. Но с ним не согласны другие эксперты из этой отрасли.

Стоит внимания! В марте 2022 года Верховная Рада приняла закон. Он касался дополнительных налоговых стимулов для поддержки бизнеса во время полномасштабной войны. Соответствующий документ был направлен, в частности, на сдерживание роста цен на топливо. Он предусматривал нулевой акциз и НДС в 7% вместо 20%. И этот закон действует до конца июня 2023 года.

По мнению Сергея Куюн, директора консалтинговой группы А-95, повышение цен на топливо будет. Но следует понимать, что стоимость будет расти постепенно. Причем, подорожает оно на 3 – 8 гривен за литр. Всё зависит от вида топлива.



Повышение цены зависит от вида топлива / Фото freepik

Он также назвал налоговую нагрузку, которая ожидается с 1 июля. Собственно, она будет влиять на то, как к концу месяца могут вырасти цены на топливо:

11 гривен на литр бензина;

8 гривен на литр дизеля;

3 гривны на литр сжиженного газа.

Какую-то часть, минимум 2 – 3 гривны на литр, на себя заберут сети, но дизтопливо прибавит полностью 5 гривен на литр, бензин – 7 – 8 гривен на литр. По газу на те же 3 гривен на литр цена и повысится,

– прогнозирует директор А-95.

Эксперт отметил, что на конечную стоимость топлива влияет ряд факторов. В частности, закупочная стоимость нефтепродуктов. Куюн напоминает, что большинство мы импортируем. Речь идет о 80 – 85% бензина, 100% дизеля, а также 60 – 70% газа.

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Доподлинно неизвестно, какова будет конечная стоимость топлива с 1 июля. Но стоит быть готовым к тому, что заправить авто, начиная со второго месяца лета, будет менее выгодно. Поэтому мнения об использовании общественного транспорта, велосипедов или просто прогулки пешком – не так уж плохи.