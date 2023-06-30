Причиной тому станет тот факт, что с 1 июля отменят налоговые льготы на топливо. И это автоматически повлияет на рост цен. Читай в материале Men 24, на сколько может подорожать заправка.
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Цены на топливо растут
Примечательно, что глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев убеждает, что отмена льгот на розничные цены существенно не повлияет. Но с ним не согласны другие эксперты из этой отрасли.
По мнению Сергея Куюн, директора консалтинговой группы А-95, повышение цен на топливо будет. Но следует понимать, что стоимость будет расти постепенно. Причем, подорожает оно на 3 – 8 гривен за литр. Всё зависит от вида топлива.
Повышение цены зависит от вида топлива / Фото freepik
Он также назвал налоговую нагрузку, которая ожидается с 1 июля. Собственно, она будет влиять на то, как к концу месяца могут вырасти цены на топливо:
- 11 гривен на литр бензина;
- 8 гривен на литр дизеля;
- 3 гривны на литр сжиженного газа.
Какую-то часть, минимум 2 – 3 гривны на литр, на себя заберут сети, но дизтопливо прибавит полностью 5 гривен на литр, бензин – 7 – 8 гривен на литр. По газу на те же 3 гривен на литр цена и повысится,
– прогнозирует директор А-95.
Эксперт отметил, что на конечную стоимость топлива влияет ряд факторов. В частности, закупочная стоимость нефтепродуктов. Куюн напоминает, что большинство мы импортируем. Речь идет о 80 – 85% бензина, 100% дизеля, а также 60 – 70% газа.
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Доподлинно неизвестно, какова будет конечная стоимость топлива с 1 июля. Но стоит быть готовым к тому, что заправить авто, начиная со второго месяца лета, будет менее выгодно. Поэтому мнения об использовании общественного транспорта, велосипедов или просто прогулки пешком – не так уж плохи.