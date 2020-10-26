А ти задумувався над тим, яка поза у сексі дозволяє тобі отримати максимум задоволення? А яку позицію полюбляє твоя кохана? До твоєї уваги 7 секс-поз, які подобаються чоловікам. Спробуй одну із них. Цілком імовірно, що саме вона стане і твоєю улюбленою.

Ясна річ, що усі ми різні. У кожного свої вподобання та підходи до питання сексу. Але є у всіх нас, чоловіків, щось спільне – кожен має якусь секс-позу у своєму арсеналі, яка дозволяє отримати максимум задоволення. На порталі Bustle опитали читачів і назвали 7 позицій у сексі, які подобаються чоловікам. Men 24 ділиться ними з тобою!

Варте уваги Як розкусити, що твоя кохана симулює оргазм: 6 червоних прапорців

1. Удосконалена місіонерська

"Як би нудно це не звучало, але моя улюблена поза – місіонерська. Не дарма ж – це класика! Мені вона подобається, тому що вона зручна, виконує свою роботу і, безсумнівно, є однією з найінтимніших позицій у (метафоричній) книзі. Але виверт хорошого місіонера полягає в тому, щоб внести певні корективи. Мені подобається, коли моя дівчина охоплює мої стегна ногами, коли я штовхаю", – Боббі, 26 років.



Нехай кохана обхопить твої стегна ногами

2. Жінка зверху

"Мені подобається, коли дівчина зверху, а я сиджу так, щоб ми були лицем до лиця. Це інтимно, і відмінно підходить для того, щоб схопити її за дупу або пограти з її грудьми", – Бредлі, 28 років.



Поза вершниці дарує ще більше інтиму під час сексу

3. Стиль собачки

"Мені подобається, коли вона нахиляється і стоїть на колінах, а я позаду неї. Мені подобається, що це дає мені більше можливостей і сили, і що я можу працювати з різними кутами та глибиною, а також – тягнути її за волосся", – Данило, 22 роки.



Стиль собачки дає тобі можливість міняти кут і глибину проникнення

4. Метелик

"Мені подобається ця поза, тому що [я] стою і добре бачу все, що відбувається (сміється). Крім того, ноги жінки на грудях або плечах гарячі", – Джон, 22 роки.



Позиція метелик дає можливість милуватися тілом коханої

5. Зворотня вершниця

"Зворотня вершниця – це весело, тому що вона відрізняється від стандартних позицій, але її легко виконувати. Це схоже на стиль собачки, але у дівчини більше контролю. І звідти легко перейти до варіацій, особливо якщо ви гнучкі або сильні", – Стівен, 27 років.



Зворотня вершниця трішки нагадує стиль собачки, але у цій позиції у дівчини більше контролю

6. Ложки

"Я, ймовірно, упереджений, тому що люблю ранковий секс, а ложки – найкраща поза, щоб розслабитися після пробудження... Це, по суті, версія обіймів з рейтингом X. Це інтимно й еротично одночасно. Плюс легко дотягнутися до її сосків і клітора, коли я відразу за нею", – Майк, 25 років.



Поза ложки ідеально підходить для ледачого ранкового сексу

7. X відзначає точку

"Для мене ця поза дійсно хороша, тому що, коли її ноги схрещені, все стає набагато тісніше і тертя більше. До того ж вид, як вона лежить піді мною, закинувши ноги на плечі, теж не завадить", – Брендон, 24 роки.



У цій позиції можна отримати ще більше задоволення під час проникнення

Звичайно ж, ми рекомендуємо експериментувати з позами й вивчати вподобання своєї коханої. Також не забувай про те, що під час сексу добре має бути вам обом!

Усі ілюстрації з порталу Bustle

Візьми на озброєння 4 секс-фази у стосунках, які проходить кожна пара