Если тебе кажется порно слишком банальным, то мы рекомендуем насладиться жаркими эротическими сценами, которые можно увидеть на Netflix. К твоему вниманию еще 10 горячих секс-сцен, которые затмят порнофильмы!

Порно, конечно же, смотрит большинство из нас. Но со временем нам хочется немного проявить фантазию, что позволяют нам ленты и сериалы, которые буквально пронизаны сексом. На Men 24 лови еще одну подборку из горячих сексуальных сцен, которые можно увидеть на Netflix.

Тебе понравится К черту порно: 10 самых горячих секс-сцен, которые можно увидеть на Netflix 18+

1. Неуправляемая

Ingobernable

Политика и власть могут означать только одно в оригинальном сериале Netflix: в какой-то момент конфликт между двумя персонажами вспыхнет, и они в результате будут делать это на столе. Мексиканский драматический сериал Ingobernable ничем не отличается

2. Парень для удовлетворения

Toy Boy

Если ты когда-нибудь спрашивал себя "а что, если Супер-Майк, но с убийством?", Тогда "Парень для удовольствия" попадет в яблочко. Это история о Гюго, стриптизёре, которого подставили за убийство, и он должен раскрыть заговор, чтобы отбелить свое имя... учитывая все, о чем речь, герои сериала будут носить не так уж и много одежды.

3. Новизна

Newness

Встретившись с помощью приложения для знакомств, двое молодых неженатых людей начинают встречаться, но решают держать свои отношения открытыми в этой полностью современной истории любви.

4. Белые линии

White Lines

Вещи не становятся более гедонистическими, чем Ибица в 90-х, поэтому сцена группового секса в первом эпизоде ​​этого двуязычного драматического сериала не станет неожиданностью ни для кого.

5. Мама

MILF

Эта французская комедия рассказывает о трех женщинах в возрасте 40 лет, когда они направляются к побережью и общаются с молодыми мужчинами. Возникает веселье (и многие обнажений).

6. Темное желание

Dark Desire

Выездные выходные выходят из-под контроля в этой серии ярко снятых секс-сцен, свободно склеенных сюжетом. Что-то об убийстве? Вполне возможно.

7. Телефонистки

Cable Girls

Телефонистки следят за четырьмя молодыми женщинами, которые работали на распределительном щите в 1920-х годах в Мадриде, когда они почувствовали вкус независимости и (много) "подсоединив" лихих молодых мужчин в свои жизни.

8. Зависимый

Addicted

Этот триллер о женщине с "идеальной жизнью", которая "рискует всем", занимаясь внебрачными половыми отношениями. Он не поразит тебя своим сюжетом, а горячими сценами – однозначно!

9. Мартина со льдом

Dry Martina

Певица спит с парнем одной из своих поклонниц, пытаясь вернуть свои дни славы в этой чилийской драме.

10. Ты, Я, Он

You Me Her

Ситком для взрослых о бисексуальной женщине, ее муже и их сложном набеге на полиаморию.

И теперь тебе не нужно оправдываться, если возлюбленная застанет тебя за просмотром чего-то горяченького. Ты всего лишь смотришь сериалы и фильм ы Netflix. Ничего криминального!