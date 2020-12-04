Зовсім нескладно зрозуміти, що дорослішання – це не про перетин позначки у 18 років або одруження. Деякі чоловіки залишаються дітьми значно довше. Але є щонайменше 10 ознак, які свідчать про те, що ти нарешті подорослішав. Ними з тобою поділиться Men 24.

Почнімо з того, що ти нарешті почав жити окремо від батьків. Цей пункт ми не вписуємо у загальну 10-ку оскільки вважаємо, що тут і так усе ясно. А що ж іще свідчить про те, що ти нарешті подорослішав? Більше читай на Men 24!

Варте уваги 6 речей, на яких економити можна, але не завжди варто

1. Плітки більше не цікавлять тебе

За твоєю спиною друзі говорять про все і про всіх. Плітки завжди будуть частиною нашого життя, адже це те, що люди роблять регулярно. Навіть якщо не зізнаються у цьому. Але перетворювати кожен маленький слух на щось велике, радіти цьому і роздумувати... з цим однозначно покінчено. У тебе на умі важливіші справи.



З віком плітки стають для тебе просто нецікавими / Фото unsplash

2. Ти більше цінуєш сон

Вечірки та спілкування – це весело, але якщо ти вперше зрозумів, що сон необхідний для того, щоб залишитися серед живих, то це вже дзвіночок, що ти подорослішав. У кінці напруженого тижня немає нічого кращого, ніж провести в ліжку трохи довше, ніж зазвичай. Додай до цього переліку улюблений серіал, а також чашку кави – і ти задоволений чоловік. Тобі просто потрібно поспати, щоб відновитися після тижня і зробити деякі справи на вихідних.

3. Ти поблажливіший

Вибачати складно. Особливо, якщо це стосується того, що глибоко зачепило тебе. Але тепер ти знаєш, що мстити – не вихід. Цей гнів лиш позбавить тебе необхідної енергії, і ти нічого не вирішиш з його допомогою. Так, це може завдати болю, але ти прощаєш швидше, ніж коли був молодшим, просто тому, що на це йде менше енергії, ніж на вічну злість.

4. Ти відкритіший

Ти раптово стаєш відкритішим для занять, про які раніше не думав. Навіщо дозволяти обмежувати себе рамками, які ми всі придумали? Ти робиш те, що ніколи не робив би раніше. Просто хочеться, і цього достатньо. І ти перестаєш нарешті зупиняти себе фразою: "а що подумають інші?"



З віком ти не дозволяєш рамкам себе обмежувати / Фото unsplash

5. Ти дозволяєш стресу пройти повз

Ти розумієш, коли слід змовчати, коли не варто вступати у конфлікт. Та й узагалі ти розумієш, що не все потребує твоєї уваги й активності. З віком ти уникаєш непотрібного стресу, адже знаєш, що він однозначно не принесе тобі користі.

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6. У тебе менше шансів захворіти

Дорослішання – це також про те, що ти одягнеш шапку в холодний день, а також не будеш носити тоненьку куртку взимку, бо вона модна. Турбота про своє здоров'я – понад усе, адже ти знаєш, що походи до лікарів – сумнівне задоволення. Особливо зараз, коли лютує COVID-19. А ще ти знаєш, що маску потрібно носити не під носом або на підборідді. Таким чином ти турбуєшся не лише про себе, а й про близьких.

7. Побачення на одну ніч пішли у минуле

Якщо раніше тобі подобалися такі інтимні пригоди, то з віком ти перестаєш їх оцінювати в позитивному ключі. Тобі хочеться знайти ту, з якою прагнутимеш зустрічати ранки в одному ліжку. І тут зустрічі на одну ніч аж ніяк не вписуються у цю картину.



Ти віддаєш перевагу побаченням, які не завершуються сексом на 1 ніч / Фото unsplash

8. Відчайдушних залицянь більше нема

У тебе не виникає бажання "підчепити" найкрасивішу дівчину на танцполі. Ба більше, у тебе узагалі зникає спортивний інтерес, який ще кілька років тому муляв до неможливості. Воно й не дивно, адже ти уже знайомий з відмовами та не надто хочеш з ними мати справи у дорослому віці.

9. Ти поважаєш відмінність

Думок стільки ж, скільки людей. Ти завжди думав, що правий, як і мільярди інших людей. Але з віком ти вже так не робиш. Замість цього ти намагаєшся знайти золоту середину. Тебе тепер складно здивувати, адже ти розумієш, що усі люди різні. І що усі вони можуть робити те, що заманеться. Лиш би це не заходило на твою територію.

10. Ти більше цінуєш якість

Навіщо тобі купувати 10 дешевих сорочок, якщо ти також можеш отримати 2 пристойної якості? Ти підтримуєш малий бізнес, місцевих підприємців. Усе це дозволяє не лише процвітати твоєму місту, а й насолоджуватися якісною продукцією. Якість – це те, що ти хочеш відстоювати. Тож покажи світові, що увесь масмаркет (швидка мода) – не приносять користі. А от хороший і якісний одяг не лише довго носиться, а й дарує задоволення своєму власникові.



У твоєму гардеробі менше речей, але всі вони – якісні / Фото unsplash

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Якщо більшість цих пунктів про тебе – не варто панікувати. Таке дорослішання має знак "плюс", адже воно дозволяє дивитися на світ інакше, розуміти його та цінувати те, що є навколо тебе!