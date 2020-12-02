Дороге – не завжди найкраще. Можна купити брендові кросівки й тішитися ними пів сезону, а можна – недорогі "китайські" й носити їх роками. Тут – кожному своє, але важливо мати вибір.

У різних виробників є продукти, дешевші за аналоги відомих брендів. І часто вони небагато поступаються у якості, тож постає питання – навіщо переплачувати?

Сьогодні Men 24 розповість про кілька таких, але не забуде й про те, на чому економити не варто.

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Мобільний зв'язок

Були часи, коли мобільні оператори конкурували між собою, пропонуючи споживачам вигідні тарифи. Тепер ситуація змінилася – ціни на мобільний зв'язок приблизно однакові. Ба більше, майже всі тарифи – це пакети, до яких входять часто незатребувані функції.

Комусь, наприклад, не потрібен інтернет, але він у пакеті є. А комусь не цікаві дзвінки, але ось вони – хвилини у пакеті. Все це, звісно, робить тариф дорожчим.

З іншого боку, пакетів дуже багато. Якщо уважно вивчити їхній зміст, цілком реально обрати найбільш вигідний.



Не бійся вибору – бійся його не мати / Фото unsplash

Нові гаджети

Ціна нової моделі топового смартфона на старті продажу може бути навіть удвічі вищою, ніж буде через кілька місяців. Тут вибір простий: між економією та статусом.

Хайпові речі

Хайп – це про діряві кофти від Каньє Веста собівартістю доларів у 10, які купували за умовну 1000. Тут треба зрозуміти, що ці речі роблять для людей, у кого багато грошей. Якщо ти з таких – питання про економію перед тобою не стоїть.



Думай добре, перш ніж витрачати гроші / Фото unsplash

Ріелторські послуги

Більша частина ріелторів видають клієнтові результат пошуку квартири за вимогами та типовий договір. Скільки відсотків від суми угоди просять за свої послуги ріелтори? Чи варто їх платити? Вирішувати тобі – маєш вибір.

Акційні товари

Купуючи акційні товари часто ти навіть переплачуєш. Як так? Річ у тім, що недобросовісні продавці часто завищують ціну товару перед акцією. А зворушені знижками (переважно неправдивими) споживачі купують те, що їм не потрібне.



Акції та розпродажі – це не означає, що ти купиш щось дешевше / Фото unsplash

Їжа і напої

Багато небрендових продуктів, які ти бачиш у популярних мережевих гіпермаркетах, виготовляють відомі компанії.

Умовно кажучи, консервований горошок бренду А і небрендовий горошок Б можуть бути зроблені на одному заводі. Але! У деяких випадках для горошку Б використовують не таку якісну сировину.

Серед відомих брендів, звісно, є такі, які правдиво виробляють дійсно якісні продукти. Щоб обрати саме їх – уважно читай склад продукції, глянь, де та як її виробляють. І зверни увагу на відгуки.

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