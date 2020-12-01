Перша машина, наче перше кохання. Тож не дивно, що кожен чоловік чудово пам'ятає ту "ластівку", яка першою стояла у його гаражі. Але не кожен замислювався над правильними вкладеннями, які дозволять отримати ще більше задоволення від їзди. Men 24 розповість про 3 інвестиції для першої машини, які треба зробити!

Зауважимо, що у нашому переліку не буде страховки, бо її, ми надіємося, ти уже маєш. А от інші моменти слід взяти на озброєння, щоб твоя машина дозволяла отримувати ще більше задоволення від їзди. Ну що ж, гайда проходитися коротким чек-листом від Men 24!

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Нова аудіосистема

Ми знаємо мало водіїв, які віддають перевагу їзді в цілковитій тиші. Це щонайменше дивно. Тож на допомогу тут приходить аудіосистема. Зазвичай з заводу вона така собі. Отже, одне з найкращих вкладень, яке ти можеш зробити для свого автомобіля, – це оновити стереосистему.



Хороша аудіосистема – окраса твого автомобіля / Фото unsplash

Якщо прагнеш "хорошої" якості звуку, будь упевненим, ти не витратиш цілий статок. То тобі не ремонт квартири робити! Крім того, ти також можеш встановити стереосистему, сумісну з Apple CarPlay або Android Auto. Це особливо важливо, якщо ти керуєш старішим автомобілем і не плануєш найближчим часом оновлювати його.

Захисна плівка

Якщо ти купив автомобіль з салону – захисна плівка справжній musthave! Деякі автомобілісти скаржаться, що їхні машини буквально від повітря царапаються. Щоб цього не сталося – нанеси на своє авто спеціальну захисну плівку. Ба більше, такий підхід дозволить тобі вигідно продати машину згодом, адже ззовні вона виглядатиме так само ефектно, як у день покупки. Звичайно ж, якщо ти будеш дбайливим водієм!



Захисна плівка дозволить надовго зберегти зовнішній вигляд авто / Фото unsplash

Хороші покришки

Одне з найкращих і найцінніших оновлень автомобіля – новий комплект гуми. І тут мовиться не лише про сезонну змінність. Не забувай про те, що саме якісні покришки дозволяють твоєму автомобілю упевненіше поводитися на будь-якій поверхні. І саме на шинах ми не надто рекомендуємо економити.



Якісна гума дозволяє упевненіше триматися на дорозі / Фото unsplash

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Ці кілька інвестицій дозволять тобі добряче прокачати свій автомобіль, захистити його від зовнішніх впливів, а також покращити комфорт під час їзди!