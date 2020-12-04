Совсем несложно понять, что взросление – это не о пересечении отметки в 18 лет или женитьбе. Некоторые мужчины остаются детьми значительно дольше. Но есть не менее 10 признаков, которые свидетельствуют о том, что ты наконец повзрослел. Ими с тобой поделится Men 24.

Начнем с того, что ты наконец-то начал жить отдельно от родителей. Этот пункт мы не вписываем в общую 10-ку поскольку считаем, что здесь и так все ясно. А что же еще свидетельствует о том, что ты наконец повзрослел? Больше читай на Men 24 !

Примечательно 6 вещей, на которых экономить можно, но не всегда стоит

1. Сплетни больше не интересуют тебя

За твоей спиной друзья говорят обо всем и обо всех. Сплетни всегда будут частью нашей жизни, ведь это то, что люди делают регулярно. Даже если не признаются в этом. Но превращать каждый маленький слух на что-то большое, радоваться этому и размышлять... с этим однозначно покончено. У тебя на уме более важные дела.



С возрастом сплетни становятся для тебя просто неинтересными / Фото unsplash

2. Ты больше ценишь сон

Вечеринки и общение – это весело, но если ты впервые понял, что сон необходим для того, чтобы остаться в живых, то это уже звоночек, что ты повзрослел. В конце напряженной недели нет ничего лучше, чем провести в постели чуть дольше, чем обычно. Добавь к этому перечню любимый сериал, а также чашку кофе – и ты довольный мужчина. Тебе просто нужно поспать, чтобы восстановиться после недели и сделать некоторые дела на выходных.

3. Ты более снисходителен

Прощать сложно. Особенно, если это касается того, что глубоко задело тебя. Но теперь ты знаешь, что мстить – не выход. Этот гнев лишь избавит тебя нужной энергии, и ты ничего не решишь с его помощью. Да, это может причинить боль, но ты прощаешь быстрее, чем когда был моложе, просто потому, что на это уходит меньше энергии, чем на вечную злобу.

4. Ты открытый

Ты внезапно становишься открытым для занятий, о которых раньше не думал. Зачем позволять ограничивать себя рамками, которые мы все придумали? Ты делаешь то, что никогда не делал раньше. Просто хочется, и этого достаточно. И ты перестаешь наконец останавливать себя фразой: "а что подумают другие?"



С возрастом ты не позволяешь рамкам себя ограничивать / Фото unsplash

5. Ты позволяешь стрессу пройти мимо

Ты понимаешь, когда следует промолчать, когда не стоит вступать в конфликт. И вообще ты понимаешь, что не все требует твоего внимания и активности. С возрастом ты избегаешь ненужного стресса, ведь знаешь, что он однозначно не принесет тебе пользы.

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6. У тебя меньше шансов заболеть

Взросление – это также о том, что ты оденешь шапку в холодный день, а также не будешь носить тоненькую куртку зимой, потому что она модная. Забота о своем здоровье – превыше всего, ведь ты знаешь, что походы к врачам – сомнительное удовольствие. Особенно сейчас, когда свирепствует COVID-19. А еще ты знаешь, что маску нужно носить не под носом или на подбородке. Таким образом ты беспокоишься не только о себе, но и о близких.

7. Свидание на одну ночь ушли в прошлое

Если раньше тебе нравились такие интимные приключения, то с возрастом ты перестаешь их оценивать в позитивном ключе. Тебе хочется найти ту, с которой будешь стремиться встречать каждое утро в одной постели. И здесь встречи на одну ночь никак не вписываются в эту картину.



Ты отдаешь предпочтение свиданиям, которые не заканчиваются сексом на 1 ночь / Фото unsplash

8. Отчаянных ухаживаний больше нет

У тебя нет желания "подцепить" красивую девушку на танцполе. Более того, у тебя вообще исчезает спортивный интерес, который еще несколько лет назад доставал до невозможности. Оно и неудивительно, ведь ты уже знаком с отказами и не слишком хочешь с ними иметь дело во взрослом возрасте.

9. Ты уважаешь отличие

Мыслей столько же, сколько людей. Ты всегда думал, что прав, как и миллиарды других людей. Но с возрастом ты так не делаешь. Вместо этого ты пытаешься найти золотую середину. Тебя теперь сложно удивить, ведь ты понимаешь, что все люди разные. И что все они могут делать то, что вздумается. Лишь бы это не заходило на твою территорию.

10. Ты больше ценишь качество

Зачем тебе покупать 10 дешевых рубашек, если ты также можешь получить 2, но приличного качества? Ты поддерживаешь малый бизнес, местных предпринимателей. Все это позволяет не только процветать твоему городу, но и наслаждаться качественной продукцией. Качество – это то, что ты хочешь отстаивать. Поэтому покажи миру, что все массмаркет ы (быстрая мода) – бесполезны. А вот хорошая и качественная одежда не только долго носится, но и дарит удовольствие своему владельцу.



В твоем гардеробе меньше вещей, но все они – качественные / Фото unsplash

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