Ранок – чудова пора доби, коли ти фарбуєш у настроєві кольори увесь свій день. Підбереш правильні кольори – і день буде вдалим, помилишся – і день випаде в осад, а ти разом із ним.

Єдино правильної ранкової процедури, доречної кожному чоловікові, не існує. Але є кілька перевірених фішок, як з'ясував Men 24, які точно стануть у пригоді. Спробуй, і у важливі моменти протягом дня, щонайменше, почуватимешся впевненіше.

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Жива вода

Ти прокидаєшся через приблизно 7 – 8 годин, протягом яких твоє тіло не отримує воду. А без води не існує життя!

Хочеш вір, хочеш ні, але стакан води зранку краще допомагає прокинутися, ніж кава. А ще вода прибирає стреси, прочищає організм, виводить токсини, сприяє утриманню кишківника здоровим, а шкіри – молодою.

А потім, після склянки води, можна випити й кави (чи спожити будь-який кофеїн). Ефект від неї буде куди сильнішим як за смаковою насолодою, так і за прямим покликанням – збадьоренням.

Отже, хочеш мати правильну бадьорість, красиву шкіру та здоровий кишечник – додай склянку води до ранкового розпорядку.



Прокинутися і збадьоритися допоможе склянка простої води! / Фото pixabay

Чіткий план

Чи організована ти людина, чи ні, спробуй вранці спланувати свій день. Ти, повір, дуже швидко навчишся думати наперед – раз, і формувати підхід до дня позитивно – два.

Безумовно, ти використовуєш календар – і задля планування місяця, тижня. Може, й дня. Але тут мовиться не про це. Треба просто сісти зранку і написати список – простих завдань на день, які ти точно виконуватимеш.

Тут ти залучаєш підсвідомість, аби налаштувати себе на ту чи іншу справу, а також і мінімізувати ризик забути або не зробити щось вкрай важливе.

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Правильне гоління

Коли ти голишся і поспішаєш, це помітять. Тому краще так: приклади до обличчя на хвилину теплий рушник (можна паперовий), щоб очистити й відкрити пори. Спокійно поголися, і не забудь про зволожуючий гель.



Якщо голишся зранку – ніколи не роби це поспіхом, це дуже важлива процедура / Фото pixabay

Але ще краще – голися звечора, щоб зранку не витрачати на це час і не поспішати. До слова, так ще й значно менше шансів запізнитися на роботу чи будь-куди ще.

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Спорт

Прогулянка, пробіжка, тренажерка, вправи на дивані, йога – не має значення, що саме це буде. Просте додавання фізичних вправ хоч на пів години до ранкової рутини сформує для тебе прекрасний день.

Але це треба робити щоранку. Ну, бодай 3 – 4 рази на тиждень перед роботою. І дуже скоро ти помітиш різницю. У тебе прискориться метаболізм, підійметься настрій, зросте здатність зосереджуватися.



Фізичні вправи навіть у часи пандемії допоможуть "налаштувати" день правильно / Фото pixabay

Завтра починається вчора

Присвятити трохи часу ввечері для роздумів про наступний день – це хороша ідея й чудовий спосіб очистити розум. Ти поставиш перед собою цілі, завдання, обдумаєш, як можна обійти невдачі. Визначиш пріоритети.

Дуже важливо, що після цього прийде міцний сон. Дай собі достатньо часу на сон, щоб тіло повністю відпочило. І тоді кожен ранок обов'язково починатиметься вдало!

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