Якщо робити це зранку – день буде вдалим: 5 порад чоловікам
Ранок – чудова пора доби, коли ти фарбуєш у настроєві кольори увесь свій день. Підбереш правильні кольори – і день буде вдалим, помилишся – і день випаде в осад, а ти разом із ним.
Єдино правильної ранкової процедури, доречної кожному чоловікові, не існує. Але є кілька перевірених фішок, як з'ясував Men 24, які точно стануть у пригоді. Спробуй, і у важливі моменти протягом дня, щонайменше, почуватимешся впевненіше.
Це цікаво 5 речей, на яких не соромно економити кожному чоловікові
Жива вода
Ти прокидаєшся через приблизно 7 – 8 годин, протягом яких твоє тіло не отримує воду. А без води не існує життя!
- Хочеш вір, хочеш ні, але стакан води зранку краще допомагає прокинутися, ніж кава. А ще вода прибирає стреси, прочищає організм, виводить токсини, сприяє утриманню кишківника здоровим, а шкіри – молодою.
- А потім, після склянки води, можна випити й кави (чи спожити будь-який кофеїн). Ефект від неї буде куди сильнішим як за смаковою насолодою, так і за прямим покликанням – збадьоренням.
Отже, хочеш мати правильну бадьорість, красиву шкіру та здоровий кишечник – додай склянку води до ранкового розпорядку.
Прокинутися і збадьоритися допоможе склянка простої води! / Фото pixabay
Чіткий план
Чи організована ти людина, чи ні, спробуй вранці спланувати свій день. Ти, повір, дуже швидко навчишся думати наперед – раз, і формувати підхід до дня позитивно – два.
- Безумовно, ти використовуєш календар – і задля планування місяця, тижня. Може, й дня. Але тут мовиться не про це. Треба просто сісти зранку і написати список – простих завдань на день, які ти точно виконуватимеш.
Тут ти залучаєш підсвідомість, аби налаштувати себе на ту чи іншу справу, а також і мінімізувати ризик забути або не зробити щось вкрай важливе.
До теми Драбина до успіху: 4 списки й 3 списочки, які повинен вести кожен чоловік
Правильне гоління
Коли ти голишся і поспішаєш, це помітять. Тому краще так: приклади до обличчя на хвилину теплий рушник (можна паперовий), щоб очистити й відкрити пори. Спокійно поголися, і не забудь про зволожуючий гель.
Якщо голишся зранку – ніколи не роби це поспіхом, це дуже важлива процедура / Фото pixabay
Але ще краще – голися звечора, щоб зранку не витрачати на це час і не поспішати. До слова, так ще й значно менше шансів запізнитися на роботу чи будь-куди ще.
Зверни увагу й на це Як ніколи не запізнюватися: 7 простих лайфхаків для чоловіка
Спорт
Прогулянка, пробіжка, тренажерка, вправи на дивані, йога – не має значення, що саме це буде. Просте додавання фізичних вправ хоч на пів години до ранкової рутини сформує для тебе прекрасний день.
- Але це треба робити щоранку. Ну, бодай 3 – 4 рази на тиждень перед роботою. І дуже скоро ти помітиш різницю. У тебе прискориться метаболізм, підійметься настрій, зросте здатність зосереджуватися.
Фізичні вправи навіть у часи пандемії допоможуть "налаштувати" день правильно / Фото pixabay
Завтра починається вчора
Присвятити трохи часу ввечері для роздумів про наступний день – це хороша ідея й чудовий спосіб очистити розум. Ти поставиш перед собою цілі, завдання, обдумаєш, як можна обійти невдачі. Визначиш пріоритети.
- Дуже важливо, що після цього прийде міцний сон. Дай собі достатньо часу на сон, щоб тіло повністю відпочило. І тоді кожен ранок обов'язково починатиметься вдало!
І ще дещо про ранок Не сексом єдиним: 7 наукових причин, чому у тебе виникає ранкова ерекція