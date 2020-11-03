Совсем не обязательно иметь заоблачное IQ, читать десятки книг в месяц, а также закончить три высших образования, чтобы выглядеть значительно умнее в глазах других. Достаточно воспользоваться несколькими хитростями, о которых мы на Men 24 тебе расскажем.

К твоему вниманию 10 советов, которые помогут выглядеть умнее. Читай их на Men 24 и используй в реальной жизни!

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1. Позаботься о своей внешности

Это не значит что нужно целыми днями стоять у зеркала. Выбери стрижку, которая подойдет тебе, удобную и стильную одежду, а также позаботься о растительности на лице, если она имеется.

"Привлекательные люди кажутся более популярными и умнее, – сказал доктор Лиам Баркер с Манчестерской больницы общего профиля. – Это то, что психологи называют эффектом ореола. Нам подсознательно нравится находиться рядом с красивыми людьми, нам нравится с ними разговаривать".



Позаботься о том, чтобы ты выглядел ухоженно и опрятно / Фото unsplash

2. Носи очки

Так или иначе, но люди в очках нам до сих пор кажутся умнее. Поэтому можешь смело носить их, если у тебя есть соответствующая необходимость. Если же твоё зрение 100-процентное – можешь носить очки-обманки, в которых используется обычное стекло. Более того, крутая оправа очков может завершить твой стиль.

3. Первое впечатление важное

Мы не устаем напоминать о том, что первое впечатление имеет большое значение. А ты знал, что через семь секунд после встречи с кем-то незнакомым можешь уже сделать 11 предположений о человеке, основанные только на его внешнем виде?

"Это называется пороговым эффектом, – говорит личный тренер Дэн О'Нил. – Суждение создаются на основе множества факторов, включая твой интеллект. На основании твоего непосредственного внешнего вида".

Поэтому позаботься хотя бы в зеркало заглянуть перед тем, как выходить из дома!

4. Используй отчество

Во время знакомства можешь озвучить не только свое имя, но и отчество. Это может показаться несколько странным, но имеет определенную логику. К примеру, так себя представляют врачи, ученые, учителя. Поэтому на подкорке у твоего собеседника отложится, что перед ним – умный человек.



Во время знакомства используй имя и отчество / Фото unsplash

5. Не снимай пиджака

Язык твоего тела тоже может о тебе рассказать. И правил этикета следует придерживаться. Поэтому, если ты пришел в костюме – не снимай пиджак. Даже если очень жарко. Даже если он тебя уже утомил.

6. Правильная подача важна

Добиться этого очень просто. "Отведи плечи назад, подними подбородок, храни зрительный контакт при разговоре с кем-нибудь, а также будь немного взволнованным" , – говорит лайф-тренерка Ребекка Фэнси.

Поэтому позаботься о том, чтобы ты выглядел и чувствовал себя уверенным. Но не переусердствуй, чтобы тебя не считали высокомерным и дерзким!



Помни о том, что ты должен выглядеть уверенным и убедительным / Фото unsplash

7. Говори красиво и быстро

Ты можешь взять пример с Джесси Айзенберга из фильма "Социальная сеть". Он играет основателя Facebook Марка Цукерберга и умудряется устно убивать своих оппонентов на максимальной скорости в нескольких сценах. По словам психотерапевта Тома Барбера, "персонажи кажутся умнее, когда они говорят быстрее" . Также известно, что люди, которые говорят быстро, вызывают доверие, а также имеют убедительный вид. Но будь осторожен. Здесь есть один момент: твоё быстрое произношение должн ы еще и понимать!

8. Задавай вопросы, если чего-то не знаешь

В школе ученики делились на два типа: одни говорили учительнице, что все поняли и не имеют вопросов; другие же не боялись признаться, что что-то не понимают. Во взрослой жизни не изменилось ровным счетом ничего. Если ты стремишься к знаниям – не стесняйся попросить своего собеседника объяснить то, о чем он тебе говорил. Ты же не можешь понимать все. Это нормально.

"Слушай, что говорят люди, и ставь открытые вопросы. Со словами "Как", "Что", "Когда" и "Где". Ты узнаешь больше, слушая. Кроме того, люди будут думать, что у тебя есть серьезная страсть к знаниям, если ты кажешься заинтересованным" , – говорит лайф-тренер Джуд Дженнисон.

9. Пятьдесят оттенков серого

Ты не поверишь, но женщины считают мужчин с легкой сединой значительно умнее и сексуальнее. Поэтому не стоит с перепугу вырывать седые волоски на голове. Если же седина не просматривается – можешь носить одежду серого цвета. Но не переусердствуй.



Седина считается признаком зрелости и интеллектуальности / Фото unsplash

10. Обойдись без мата

К сожалению, руганное словцо может стать причиной того, что о тебе сформируют ложное мнение. Поэтому старайся их избегать. Исключение можно сделать, если ты используешь аутентичную брань, присущую твоему региону. Она будет звучать колоритно и разбавит язык. Но не злоупотребляй!

"Люди склонны считать разговор, в котором много нецензурной лексики, менее актуальным и менее важным" , – психолог Роберта Галуччио Ричардсон.

Эти советы позволят тебе в любой компании чувствовать себя комфортно и составить хорошее впечатление о себе. Но это совершенно не означает, что не нужно читать, самосовершенствоваться и прокачивать скиллы. Одно другому не мешает. Помни об этом.