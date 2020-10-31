Можна прочитати гору книг і переглянути сотні мотиваційних та аналітичних відео, і за підсумком цього всього повірити, що ось тепер вже розшифрувати жіночу мову тіла – на ізі. А потім зустріти жінку, і зрозуміти, що весь цей час краще б ти вчив китайську.

То чого ж не вистачило? Men 24 спробував розібратися і підготував для тебе кілька порад: як розшифрувати жіночу мову тіла і на що звернути увагу, щоб зрозуміти жінку без слів.

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Мова тіла: як "прочитати" жінку – 5 порад

"Невербальне спілкування – це не мова", – каже психолог Рон Ріджіо. Не мова – у розумінні, що певні слова та репліки не мають аж такого чіткого значення. На значення жесту впливає багато факторів та ситуацій. Саме тому зрозуміти мову тіла – не елементарна задачка.

Але є підказки, які допоможуть справитися, або бодай підвищити свої скіли у цьому квесті.



Мова тіла – неоднозначна, але є підказки, які допоможуть її зрозуміти / Фото pinterest

Гусячі лапки

Добре, що вона до тебе посміхається. Але зверни увагу, що це за посмішка. Психологи – посмішкологи радять:

"У справжній посмішці ти побачиш, як на зовнішніх кутиках очей з'являються сіточки у формі гусячих лапок. Це свідчить про те, що людина насолоджується".

А розслаблені рухи тіла, які супроводжують посмішку, показують, що твій жарт "зайшов".

Шкірний інтерес

Фахівець із невербальних комунікацій Габріель Раам (автор книги "Чоловіки та жінки поза словами") запевняє:

Слід звертати увагу на те, скільки тіла вона тобі показує. Чи робить вона рухи, які розкривають долоню. Чи рухає ногами, демонструючи частину стегна. Все це свідчить про те, наскільки вона відкривається перед тобою.

Якщо хочеш впевнитися, що жінка зацікавлена – стеж за нахилами або поворотами голови, які оголяють шию. Звісно, якщо вона повернеться на 180 градусів, то потилиця – це все, що ти від неї отримаєш.



Якщо жінка оголила для тебе шию – це хороший знак! / Фото pinterest

Небезпечні сигнали

Пальці, повіки, губи. Стеж за ними. Якщо вони тремтять під час розмови, то тема не надто доречна. Так само не треба думати, що ти говориш про щось космічно важливе, якщо в цей час вона дивиться "в космос".

Іншими ознаками небезпеки є надмірні й надчасті дотики до себе, схрещування рук або ніг, стискання губ. Усе це – про неспокій, незручність, а іноді й про озлобленість.

Що робити? Розслабитися. І шукати спосіб отримувати задоволення від розмови для обох.

Зашморг або ласо

Зачіска – зачіпка для чоловіка. Для компліментів, наприклад. Але треба й дивитися, як вона зі своєю зачіскою поводиться.

Жінки, зацікавлені певним чоловіком, будуть гратися волоссям у бік від обличчя – спокусливо. Якщо бачиш це, все – вважай, на тебе вже накинули ласо.

Але якщо жінка тримає волосся на обличчі або перед очима (запевняє психологиня Моніка Мур, фахівчиня у царині флірту) – цілком можливо, вона прагне загальмувати ситуацію, причому назавжди. Тож дивись, не сплутай ласо зі зашморгом.



Не пропускай її сигнали – стеж за мовою тіла / Фото pinterest

Про двері й ноги

"Пильнуй за її ногами", – повідає доктор Джек Довідіо, фахівець – невербальник.

"Якщо вона виявляє нетерпіння або зорієнтована на двері, то хоче вийти. Якою б привітною вона в цю мить не виглядала".

А от якщо вона почала висувати ногу з взуття... Твої перспективи видаються привабливими!

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І наостанок: що робити, коли у тебе з партнеркою – ізопраксизм?

Радіти! Це складне слово, але не лякайся – воно означає лиш віддзеркалення твоєї поведінки партнеркою. Коли змінюєш позицію, глянь, чи вона робить так само навзаєм.