Ти можеш уже скласти свій базовий гардероб, навчитися правильно поєднувати кросівки з костюмами, але ж досконалості немає межі. Ми рекомендуємо підписатися на цих десятьох блогерів, аби ти надихався та створював свій власний стиль.

Якщо ти годинами риєшся в мережі, аби скласти ідеальний образ для себе, – можеш спокійно підписатися на цих блогерів. До твоєї уваги на Men 24 підбірка з десяти чоловіків-блогерів, які надихають стильно одягатися та круто виглядати!

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Зовсім не обов'язково повторювати за ними. Надихайся та створюй власний стиль, аби виглядати круто та бути завжди на висоті!

@magic_fox

Цей блогер сподобається тим, хто зібрав нарешті базову капсулу, але не до кінця розуміє, що з нею робити. Деніел носить футболки з джинсами, віддає перевагу кежуальному стилю, а також виглядає надзвичайно стильно!

@rowanrow

Ровейн теж надзвичайно стильний блогер. Його образ, як правило, ідеальний і доведений до лоску. Ба більше, стиль цього блогера має відсилання до італійської моди, яка надихає не один мільйон людей по всьому світу.

@justusf_hansen

Юстус більше нагадує лондонського дербі, хоча живе він у Гамбурзі. Не знаєш, з чим поєднувати улюблене пальто? Тоді сміливо підписуйся на нього.

@gabrielakinosho

Гебріел теж прихильник класичного стилю одягу. Але на нього варто підписатися бодай тому, що він уміє круто поєднувати костюми з водолазками та іншим одягом. Гебріел показує, що класичний стиль може бути вільнішим і мати трішки бунтарства.

@mararomrraro

Якщо глянути на Мараро, то можна подумати, що він щойно пришвартував свою яхту та просто вирішив посидіти у кав'ярні в Ніцці. У його образах переважають світлі тони, тож це може бути чудовим натхненням для тебе, якщо твій гардероб цілком і повністю складається з чорного та сірого одягу.

@shaunbirley

Шон з Австралії заграє з класикою, але відверто порушує правила. Ну хто ж буде носити класичний костюм з сорочкою, на якій розстібнуті ґудзики ледь не до пупка. А ще він надихає на те, щоб займатися спортом, адже вдало підібране вбрання має чудовий вигляд на фактурному тілі.

@ozanerdogan7

Озан з Анкари дозволить тобі не лише милуватися неймовірними краєвидами Туреччини, а й надихатися на створення неповторного образу. Цей блогер любить носити костюми-трійки, кардигани з класичними брюками та кросівками, а також вміє круто поєднувати кольори.

@whatmyboyfriendwore

Серхіо – ще один стиляга з нашої добірки. Він вдало поєднує класичні елементи гардеробу зі спортивним стилем, ловить кайф від костюмів, а також показує, наскільки важливими є аксесуари!

@danilocarnevale

Даніло надихає нас одягатися стильно на щодень. Цей блогер відмінно опанував багатошаровість в образах, а також доводить на власному прикладі, що стильним чоловіка робить не лише костюм, пошитий на нього.

@louisantonioorefice

Луїджі – справжній амбасадор італійського стилю. Тож, якщо ти не можеш уявити своє життя без пармеджано, насолоджуєшся вечорами аперолем і кожного року переглядає фільм "Малена", – підписуйся на нього без сумнівів.

Ці блогери надихають кожного з нас виглядати стильно та поєднувати, здавалося б, непоєднуваний одяг і взуття. Створюй власний стиль і цілком імовірно, що саме ти потрапиш у наступну добірку!

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