Ты можешь уже составить свой базовый гардероб, научиться правильно сочетать кроссовки с костюмами, но совершенству нет предела. Мы рекомендуем подписаться на этих десять блогеров, чтобы ты вдохновлялся и создавал свой собственный стиль.

Если ты часами роешься в сети, чтобы составить идеальный образ для себя, – можешь спокойно подписаться на этих блогеров. К твоему вниманию на Men 24 подборка из десяти мужчин-блогеров, которые вдохновляют стильно одеваться и круто выглядеть!

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Совсем не обязательно повторять за ними. Вдохновляйся и создавай свой стиль, чтобы выглядеть круто и быть всегда на высоте!

@magic_fox

Этот блоггер понравится тем, кто собрал наконец базовую капсулу, но не до конца понимает, что с ней делать. Дэниел носит футболки с джинсами, предпочитает кежуальному стилю, а также выглядит очень стильно!

@rowanrow

Ровейн тоже очень стильный блогер. Его образ, как правило, идеальный и доведен до лоска. Более того, стиль этого блогера имеет отсылки к итальянской моде, которая вдохновляет миллионы людей по всему миру.

@justusf_hansen

Юстус больше напоминает лондонского дерби, хотя живет он в Гамбурге. Не знаешь, с чем сочетать любимое пальто? Тогда смело подписывайся на него.

@gabrielakinosho

Гэбриэл тоже сторонник классического стиля одежды. Но на него стоит подписаться хотя бы потому, что он умеет круто сочетать костюмы с водолазками и другой одеждой. Гэбриэл показывает, что классический стиль может быть свободным и иметь немного бунтарства.

@mararomrraro

Если взглянуть на Мараро, то можно подумать, что он только что пришвартовал свою яхту и просто решил посидеть в кафе в Ницце. В его образах преобладают светлые тона, поэтому это может быть отличным вдохновением для тебя, если твой гардероб целиком и полностью состоит из черной и серой одежды.

@shaunbirley

Шон из Австралии заигрывает с классикой, но откровенно нарушает правила. Ну кто же будет носить классический костюм с рубашкой, на которой расстегнуты пуговицы чуть ли не до пупка. А еще он вдохновляет на то, чтобы заниматься спортом, ведь удачно подобранный наряд прекрасно выглядит на фактурном теле.

@ ozanerdogan7

Озан из Анкары позволит тебе не только любоваться невероятными видами Турции, но и вдохновляться на создание неповторимого образа. Этот блогер любит носить костюмы-тройки, кардиганы с классическими брюками и кроссовками, а также умеет круто сочетать цвета.

@whatmyboyfriendwore

Серхио – еще один стиляга с нашей подборки. Он удачно сочетает классические элементы гардероба со спортивным стилем, ловит кайф от костюмов, а также показывает, насколько важны аксессуары!

@danilocarnevale

Данило вдохновляет нас одеваться стильно на каждый день. Этот блогер отлично овладел многослойностью в образах, а также доказывает на собственном примере, что стильным мужчину делает не только костюм, сшитый на него.

@louisantonioorefice

Луиджи – настоящий посол итальянского стиля. Поэтому, если ты не можешь представить свою жизнь без пармеджано, наслаждаешься вечерам аперолем и каждый год пересматривает фильм "Малена", – подписывайся на него без сомнений.

Эти блогеры вдохновляют каждого из нас выглядеть стильно и сочетать, казалось бы, несочетаемую одежду и обувь. Создавай свой стиль и вполне вероятно, что именно ты попадешь в следующую подборку!