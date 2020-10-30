Чоловіки діляться на кілька типів: одні пахнуть одеколоном, інші – гелем для душу, а ще інші – вишуканими парфумами. Тобі може здаватися, що носити парфуми – не найкраща ідея. Але ж ні. Саме вони допомагають розкрити твою особистість, характер, а також вплинути на сприйняття тебе людьми. Ми на Men 24 розповімо, як вибирати та носити чоловічі парфуми.

Недостатньо просто зайти до крамниці та купити перший же чоловічий парфум. Потрібно до цього питання підійти відповідально, аби шлейф від тебе не відштовхував інших і дозволяв зрозуміти, хто перед ними. У новому матеріалі Men 24 ми розповімо, як вибрати та носити парфуми чоловікові.

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Недостатньо просто щодня виливати на себе половину флакона парфумів. Тобі потрібно підібрати саме той аромат, який дозволить розкрити твою індивідуальність, доповнити стиль та смак.

Три базові типи ароматів чоловічих парфумів

Деревний аромат. Це улюблений для більшості чоловіків аромат. Він виділяється теплим і землистим ароматом. Деревним парфумам також властиві шкіряні нотки, отримані від природи. Можна вловити ще нотки кедра або сандалового дерева. Свіжі аромати. Вони дозволяють почуватися так, наче ти щойно вийшов з душу. Такі аромати можуть мати нотку цитрусових, або морського бризу чи свіжоскошеної трави. Східний аромат. Він виділяється спеціями. До прикладу, може містити ваніль або пачулі, які підкреслюють чуттєвість. Такі аромати часто мускусні та важкі, тому не всі чоловіки їх носять.



Парфум дозволяє розкрити твою індивідуальність та доповнити стиль / Фото unsplash

Як вибрати парфум для себе

Найкращий і перевірений метод – перевіряти парфум особисто. Для цього можеш спокійно навідатися у парфумерний магазин. Там можна не лише вибрати будь-який аромат для себе, а й перевірити його у житті.

Розпили по одному аромату на кожне зап'ястя; Паперові тестери не дозволяють відчути, як пахнутиме парфум на твоєму тілі, тому їм довіряти сповна не слід; Вдихни каву (як правило, вона є у таких крамницях); Понюхай свої зап'ястя по черзі, аби відчути, який парфум подобається більше; Пам'ятай, що хороший парфум не має мати хімічного стороннього аромату; Якщо вдалося вибрати ідеальний парфум – купуй і носи на здоров'я!



Ти повинен особисто підібрати парфум, тож замовленню в інтернеті тут не місце / Фото istock

Як носити парфуми чоловікам

Ще один важливий пункт, який потрібно врахувати кожному чоловікові. Носити парфуми – не просто. Недостатньо розпилити на себе половину флакона, аби всі панянки навколо мліли. Цілком імовірно, що млітимуть вони саме від надмірної кількості парфуму, а не від його неймовірного аромату. Тож розповідаємо, як правильно носити чоловічі парфуми.

Розпили парфуми на суху шкіру. Бажано відразу після душу. Нанось його на відстані 10 – 15 сантиметрів від шкіри. Нанось аромат на нагріті ділянки. Тепло твого тіла дозволить аромату триматися та розкриватися протягом усього дня. Тож можеш почати з грудей, шиї, зап'ястя, передпліччя, внутрішньої сторони ліктя. Не втирай парфуми у шкіру. Здавалося б, втирання парфуму у шкіру дозволяє йому довше триматися на твоєму тілі. Насправді ж, це розриває молекулярний зв'язок, що робить парфум слабшим. Не розпилюй парфум на одяг. Нагадуємо, що аромат розкривається під час взаємодії з твоїм тілом, а не пальто. Краще менше. Аромат слід виявляти, а не анонсувати. Тож ніхто поруч не повинен відчувати парфум відразу ж.



Розпиляй парфум на суху шкіру на відстані 10 – 15 сантиметрів / Фото adobestock

Користуйся нашими порадами та носи парфуми правильно. Це дозволить тобі не лише підкреслити свій стиль, а й почуватися впевнено щодня!

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