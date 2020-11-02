Якщо ти бодай раз збирався на якийсь захід, то тебе однозначно муляло одне питання: з яким взуттям краще поєднати чоловічий костюм. Men 24 поділиться з тобою порадами стилістів, які дозволять не лише створити безпрограшний образ, а й бути на висоті!

Читай у новому матеріалі Men 24, з яким взуттям носити чоловічий костюм, аби виглядати стильно та почуватися упевненим у будь-якій компанії.

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Тут потрібно чітко розуміти, що костюм ти можеш носити як на офіційні заходи, так і неофіційні. Тож тут можна трішки експериментувати з образами, додавати сміливих штрихів, які дозволять створити свій неповторний стиль. Але є й випадки, коли потрібно показати, що ти розумієшся на чоловічій моді та вмієш підбирати одяг відповідно до заходу, на який збираєшся.

Формальний дрес-код

Аби не виглядали недолуго в компанії стильних чоловіків, одягнених за всіма канонами, – слід дотримуватися правил формального дрес-коду. Тож тут потрібно носити костюм з класичним взуттям.

Найдемократичнішим варіантом можна назвати класичні оксфорди або дербі. Якщо говорити про відповідність суворому стилю, то відмінностей між цим взуттям немає. Натомість тут потрібно вже дивитися по власному комфорту.



Оксфорди відрізняються від дербі типом шнурування / Фото pinterest

Ключова відмінність між оксфордами та дербі – тип шнурівки, а точніше конструкції. Оксфорди мають щільну конструкцію, без тієї самої частини, яку ти можеш розшнурувати та відігнути. У дербі вона пришита зверху. Тож, якщо у тебе високий підйом стопи або певна плоскостопість – вибирай дербі. У них тобі буде зручніше ходити.



Дербі підійдуть чоловікам з високим підйомом стопи / Фото pinterest

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Менш формальний стиль

Якщо захід не потребує дотримування усіх канонів класичного стилю – твої руки значно вільніші. У такому випадку ти можеш обирати класичне, але вже не настільки формальне взуття. Пройдемося коротко про популярних фасонах.

Броги. Це взуття, якому характерна перфорація у вигляді візерунка. Сам малюнок може бути різним. Ця модель взуття фактурна та дозволяє тобі почуватися розслабленим, але водночас стильним. Тим паче броги завжди виграшно підкреслюють твій образ.



Броги можна впізнати завдяки характерному візерунку / Фото pinterest

Монкі. У світі монкі з однією пряжкою досі вважають суворим костюмним взуттям. Щоправда, в Україні вони – більше неформальна модель, яку можна носити не лише з костюмом, а й джинсами та косухою. Також можна вибрати модель з двома пряжками. Монкі додадуть твоєму образу трішки брутальності та зухвалості, адже вони поєднують у собі класичний фасон зі сміливими елементами.



Монкі додадуть у твій діловий стиль трішки зухвалості / Фото pinterest

Лофери. Це традиційне елегантне взуття, яке має безліч різновидів. Вони чудово поєднуються як зі строгими костюмами, так і з класичними брюкам або завуженими джинсами. Сміливці можуть під лофери одягати яскраві шкарпетки, аби виділитися з натовпу.



Якщо носиш лофери без шкарпеток – потурбуйся про пластир / Колаж 24 каналу

Неформальний стиль

Особливість неформального стилю полягає в тому, що ти можеш носити як класичне взуття, так і улюблені кросівки та кеди. Тут вітається максимальна свобода та самовираження. Але це зовсім не означає, що твій образ має бути неохайним, а костюм – зі старшого та більшого удвічі брата.

Кеди та кросівки. Тут слід пам'ятати про те, що кросівки та кеди мають бути хорошої якості. Та й до костюмів не варто взувати пари, які більше годяться для пробіжок. Тож сміливо обирай класичні моделі, які є практично у кожного популярного бренду, який займається виготовленням спортивного взуття. Суттєвий плюс кедів і кросівок полягає в тому, що твої ноги не будуть так швидко стомлюватися.



Кросівки та кеди можна поєднувати з костюмом у неформальному стилі / Колаж 24 каналу

Правильно підібрана до костюма пара взуття дозволить тобі не лише стильно виглядати, а й бути на висоті!

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