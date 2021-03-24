Знайомся, це Алекс і Мікель Буассе. Двоє братів регулярно кидають собі божевільні виклики, щоб перевірити свою фізичну витривалість. Цього разу хлопці вирішили спробувати виконати 1000 підтягувань на гімнастичних кільцях за 24 години. Дивися, чи вдалося їм з ними впоратися.

Підтягування на гімнастичних кільцях – не найпростіша вправа. Тож нам удвічі цікавіше дізнатися, чим же закінчиться виклик, який брати Буассе собі кинули.

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Ви вже знаєте, навіщо ви тут. Завдання починається. 1000 підтягувань за один день,

– наголошує Мікель на початку відео.

Зауважимо, що вони не новачки у складних завданнях. Брати Буассе уже пробували виконувати 1000 відтискань, але "тепер ми збираємося підтягуватися, що, я думаю, ви погоджуєтеся, значно складніше", – пояснює Мікель.

Брати Буассе постійно кидають собі виклики, удосконалюючи свою фізичну фору

Підхід здається простим, але у братів є стратегія та метод, які дозволяють досягнути мети – 1000 підтягувань. Мікель, наприклад, робить 4 підтягування щохвилини.

"Спочатку це досить просто, але з часом усе буде ускладнюватися", – зауважив він, додавши, що з таким підходом має впоратися з 4 з лишком години.

Алекс, в його випадку, трохи полегшує собі завдання: робить підходи по 3 підтягування на хвилину. Тож йому знадобиться понад 5 годин, щоб виконати завдання.

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Брати встановили два правила:

щоб підтягування зарахувалося, потрібно робити повне розгинання до низу, а підійматися потрібно доти, поки не пройде підборіддя; у них є цілий день, щоб виконати вправи.

Ці двоє починають займатися підтягуваннями ще до сніданку. Їм вдається покращити результати, яких вони хотіли досягнути, перед першим прийомом їжі, долаючи 100 "підборідь". Але, як і передбачав Мікель, з плином дня ускладнення зростають й виникає певний дискомфорт: у плечах, руках, біцепсах й інших суглобах.

Дивися відео, як брати Буассе виконували 1000 підтягувань на кільцях:

Чи вдалося їм впоратися з цим викликом? На відео точно можна побачити, що Мікель максимально наблизився до бажаного результату, виконавши 933 підтягування на гімнастичних кільцях.

Ми наголошуємо на тому, що такі випробування бажано виконувати під наглядом персонального тренера. Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

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