Знакомься, это Алекс и Микель Буассе. Двое братьев регулярно бросают себе сумасшедшие вызовы, чтобы проверить свою физическую выносливость. На этот раз ребята решили попробовать выполнить 1000 подтягиваний на гимнастических кольцах за 24 часа. Смотри, удалось ли им с ними справиться.

Подтягивание на гимнастических кольцах – не самое простое упражнение. Поэтому нам вдвойне интереснее узнать, чем же закончится вызов, который братья Буассе себе бросили.

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Вы уже знаете, зачем вы здесь. Задача начинается. 1000 подтягиваний за один день,

– отмечает Микель в начале видео.

Заметим, что они не новички в сложных задачах. Братья Буассе уже пробовали выполнять 1000 отжиманий, но "теперь мы собираемся подтягиваться, что, я думаю, вы соглашаетесь, значительно сложнее", – объясняет Микель.

Братья Буассе постоянно бросают себе вызовы, совершенствуя свою физическую фору

Подход кажется простым, но у братьев есть стратегия и метод, которые позволяют достичь цели – 1000 подтягиваний. Микель, например, делает 4 подтягивания ежеминутно.

"Сначала это довольно просто, но со временем все будет усложняться", – отметил он, добавив, что с таким подходом должен справиться за 4 с лишним часа.

Алекс, в его случае, несколько облегчает себе задачу: делает подходы по 3 подтягивания в минуту. Поэтому ему понадобится более 5 часов, чтобы выполнить задание.

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Братья установили два правила:

чтобы подтягивания засчиталось, нужно делать полное разгибание вниз, а подниматься нужно до тех пор, пока не пройдет подбородок; у них есть целый день, чтобы выполнить упражнения.

Эти двое начинают заниматься подтягиваниями еще до завтрака. Им удается улучшить результаты, которых они хотели достичь, перед первым приемом пищи, преодолевая 100 "подбородков". Но, как и предполагал Микель, с течением дня осложнения растут и возникает определенный дискомфорт: в плечах, руках, бицепсы и других суставах.

Смотри видео, как братья Буассе выполняли 1000 подтягиваний на кольцах:

Удалось ли им справиться с этим вызовом? На видео точно можно увидеть, что Микель максимально приблизился к желаемому результату, выполнив 933 подтягивание на гимнастических кольцах.

Мы подчеркиваем, что такие испытания желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!