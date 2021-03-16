Блогер Лорі Шоу завжди готовий прийняти новий виклик. Він інтенсивно тренувався протягом 30 днів, займаючись тайським боксом, трансформував своє тіло за 30 днів художньою гімнастикою. А цього разу вирішив долучитися до челенджу 24 години греблі. Разом з ним це робили його друзі. Дивися, що з того вийшло.

Річ у тім, що коли його друг Оллі Перілла запропонував йому нове завдання – 24 години займатися греблею на гребному тренажері, і він не відмовився. Відразу ж заспокоїмо, виконувати вправу йому потрібно в компанії ще 4 хлопців, тож він не сам буде 24 години гребти. А сам челендж має благу мету: зібрати гроші для благодійної організації EndEd (EndEd Disorders).

Це цікаво Бодибілдер проти підлітків: чи зумів спортсмен впоратися з нормативами для учнів старшої школи

Хлопцям потрібно було "подолати" 240 кілометрів шляху. Для цього вони розділили свої "зміни" на серії по годині.

"Через повні 60 хвилин я дуже хотів зупинитися. Ідея ще по 5 годин щодня здавалася абсолютно безглуздою. Як я проведу цілу ніч без сну. Між серіями хлопці заправлялися їжею, занурювалися у воду та відпочивали. О 8 годині ми подолали 90 кілометрів. До 9 години настала втома. Це буде довга ніч", – зауважив Лорі Шоу.

Коли з'явилася нудьга, вони вирішили поставити тренажер перед телевізором, щоб дивитися фільми. До 16:00 у них уже було 150 кілометрів. Ніч була довгою та суворою, але зі сходом сонця темп збільшувався. А о 21 годині їм вдалося подолати позначку у 250 кілометрів, перевершивши свою мету. Попереду ще 3 години греблі. Тож вони вирішили поставити собі нову ціль – 300 кілометрів.

За останні 2 години вони перейшли до 15-хвилинних змін. Змагання вони завершили з дистанцією 299,5 кілометра, майже досягнувши своєї другої мети.

Дивися відео, як блогери виконували челендж з греблі на 24 години:

"Було приємно виконати завдання. Хоча це був дуже складний виклик, було приємно знати, що ми виконуємо його, щоб підтримати добру справу", – підсумував Шоу.

Лорі Шоу та його друзі – справжні молодці. Вони не лише виконали цей божевільний челендж, а й допомогли зібрати гроші. Мабуть, найкращий челендж, про який ми розповідали.

Читай також Бодибілдери виконали тренування Кріса Гемсворта для зйомок у "Тор: Кохання і грім"