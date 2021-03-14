Кріс Гемсворт уже 10 років демонструє статуру, гідну скандинавського бога. Але австралійський актор почав тренуватися старанніше, адже він готується до зйомок у новому фільмі "Тор: Кохання та грім". Повторити його тренування вирішили двоє бодибілдерів. Дивися, чи вдалося їм впоратися з непростою задачею.

Брендон і Хадсон Вайт, більш відомі як Buff Dudes на ютубі, склали програму тренувань, в якій основна увага приділяється дельті та рукам. І оскільки вони знають, що багато людей усе ще тренуються вдома, вони ігнорували будь-які вправи, які вимагають особливого обладнання. Для досягнення результату вони використовували тренування, якими Гемсворт поділився у соціальних мережах.

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"Для того, щоб стати супергероєм, тобі потрібно реалізувати супернабори. І це те, що ми збираємося зробити, переходячи від однієї вправи відразу ж до іншої, без відпочинку між ними", – зауважив Хадсон.

Вони починають з підйомів гантелей однією рукою. Виконують 4 підходи по 12 повторень та доповнюють 4 підходами по 12 підтягувань гантель лицем до лиця.

"Ти будеш сильно відчувати це у передній дельті", – підкреслив Брендон.

Після цього хлопці виконують 4 підходи по 12 підйомів з боку в бік, щоб опрацювати передні та бічні дельти. Наступний суперсет складається з розгинання плечей. Виконують хлопці 4 підходи по 12 повторень та 4 ізометричні утримання, кожне по 30 секунд.

Для третього суперсету вони виконали 4 підходи по 12 згинань черепа та 4 підходи по 12 згинань молотка. Ці прийоми найбільше відповідають Тору, адже підходять для розвитку рук. Вправа череп спрямована на довгу головку трицепса, натомість молотове згинання впливає на твої біцепси.

Четвертий суперсет – власні винаходи братів. Підйом гантелі, лежачи на лаві (4 підходи по 12 повторень), а також згинання рук (4 підходи по 12 повторень).

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"Оскільки ти перебуваєш у положенні лежачи, спираючись на лаву, тобі не потрібно скорочувати жодні м'язи, крім трицепсів, для цього розгинання ліктя. Для згинання ліктів тримай їх дуже близько до тіла, наче ти тягнеш їх вгору по тілу, відводячи лікті назад і розслабляючи передпліччя", – додав Брендон.

Їхній асґардський фінішер для рук – трицепс на два плеча, який містить три рухи в одному: згинання біцепса, жим гантелей і розгинання трицепса.

"Рухи повинні бути досить плавними. Ти підтягуєш вагу до плечей, притискаєш її до повністю витягнутого положення, а потім згинаєш руки в ліктях і розгинаєш лікті та трицепси вниз", – говорить Хадсон.

Дивися відео, як бодибілдери виконували вправи Кріса Гемсворта:

Брендон і Хадсон показали кожному, що наростити руки можна навіть вдома. Для цього потрібно чітко поставити собі мету, а також виконувати вправи. Для максимального результату, слід робити це без перерв. Щоб аж палало!

До слова, дублер Кріса Гемсворта раніше розповідав, що не встигає за актором нарощувати м'язи. Боббі Голланд Хантон зізнався, що австралійська зірка настільки захопився нарощуванням м'язів для зйомок у фільмі "Тор: Кохання і грім", який запланований на 2022 рік, що він просто не знає, що з тим робити.

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