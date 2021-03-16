Блогер Лори Шоу всегда готов принять новый вызов. Он интенсивно тренировался в течение 30 дней, занимаясь тайским боксом, трансформировал свое тело за 30 дней художественной гимнастикой. А в этот раз решил приобщиться к челленджу 24 часа гребли. Вместе с ним это делали его друзья. Смотри, что из этого вышло.

Дело в том, что когда его друг Олли Перилла предложил ему новое задание – 24 часа заниматься греблей на гребном тренажере, и он не отказался. Сразу же успокоим, выполнять упражнение ему нужно в компании еще 4 ребят, поэтому он не сам будет 24 часа грести. А сам челлендж имеет благую цель: собрать деньги для благотворительной организации EndEd (EndEd Disorders).

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Ребятам нужно было "преодолеть" 240 километров пути. Для этого они разделили свои "смен ы " на серии по часу.

"За полные 60 минут я очень хотел остановиться. Идея еще по 5 часов ежедневно казалась абсолютно бессмысленной. Как я проведу всю ночь без сна. Между сериями ребята заправлялись пищей, погружались в воду и отдыхали. В 8 часов мы преодолели 90 километров. До 9 часа наступила усталость. Это будет длинная ночь", – отметил Лори Шоу.

Когда появилась скука, они решили поставить тренажер перед телевизором, чтобы смотреть фильмы. К 16:00 у них уже было 150 километров. Ночь была длинной и суровой, но с восходом солнца темп увеличивался. А в 21 часов им удалось преодолеть отметку в 250 километров, превзойдя свою цель. Впереди еще 3 часа гребли. Поэтому они решили поставить себе новую цель – 300 километров.

За последние 2 часа они перешли к 15-минутным сменам. Соревнование они завершили с дистанцией 299,5 километра, почти достигнув своей второй цели.

Смотри видео, как блогеры выполняли челлендж по гребле на 24 часа:

"Было приятно выполнить задание. Хотя это был очень сложный вызов, было приятно знать, что мы выполняем его, чтобы поддержать доброе дело", – подытожил Шоу.

Лори Шоу и его друзья – настоящие молодцы. Они не только выполнили этот сумасшедший челлендж, но и помогли собрать деньги. Пожалуй, лучший челлендж, о котором мы рассказывали.