Тобі зовсім не потрібно купувати десятки книг з саморозвитку або наймати тренера з особистісного розвитку, аби стати кращим. Достатньо просто дотримуватися наших правил. До твоєї уваги 25 чоловічих правил, яких однозначно потрібно дотримуватися, щоб стати кращим!

Цих 25 правил після 25 років потрібно дотримуватися кожному чоловікові. Тож не лінуйся та прислухайся до Men 24!

Візьми на озброєння 9 корисних звичок, які змінять твоє життя на краще

1. Розслабся. Навчися отримуватися задоволення від того, що відбувається з тобою. Почни нарешті чудово проводити час, якщо ти досі цього не вмів!

2. Говори удвічі менше, ніж слухаєш. Але зовсім не обов'язково відмовчуватися. Умій підтримувати бесіду, щоб співрозмовник не почувався дискомфортно.

3. Ніколи не давай собі прізвиська. Ти вже достатньо виріс, щоби більше не згадувати про свої дитячі прізвиська.

4. Будь милим. Пам'ятай про те, що ввічливість відчиняє будь-які двері. Тож не соромся іноді бути милим, але не прикидайся.



Не забувай про ввічливість / Фото unsplash

5. Ліфт ніколи не буває переповненим для панянок. Якщо на ліфт очікуєш ти і гарненька дівчина, – пропусти її.

6. Якщо стоїш біля кавомашини в офісі – не залипай у смартфоні. Це ідеальна нагода спілкуватися з колегами.

7. "Я говорю те, що думаю" – часто ознака поганих манер. Пам'ятай про те, що не всім потрібна твоя істина та правда.

8. Смартфони з кожним роком дорожчають, тож кидати когось в одязі в басейн – погана ідея. Не роби так!

9. Якщо ти потягнешся за своїм гаманцем після обіду трішки повільніше, ніж решта, повір: вони це зауважать. Тож не потрібно бути скнарою та намагатися не платити за себе.



Не будь скнарою, друзі цього не оцінять / Фото unsplash

10. Ніж завжди у правій руці. Навіть якщо ти – шульга. Не забувай про це!

11. Шкідливим звичкам немає жодного виправдання.

12. Твіттер може привести до сексу, але секс ніколи не повинен вести до твіттера. Істина!

13. Джентльмен не займається сексом доти, поки собаку не виженуть зі спальні / кухні / ванни.

14. Даруй квіти. Але не роби цього дуже рідко, аби вона не подумала, що ти десь проштрафився.



Даруй квіти не лише на великі свята / Фото unsplash

Варте уваги Секс-етикет для чоловіків: правила, які ніколи не можна порушувати

15. Якщо не отримав упевнену згоду на секс – не нахабній. Це дуже важливо!

16. Гумор – найкраща змазка.

17. Люди, які найменше хочуть мати дітей, – найчастіше стають батьками першими.

18. Якщо жінка не оглянулася – це зовсім не означає, що вона не звернула на тебе увагу. Годі бути жертвою кіноштампів.

19. Якщо панянка кличе тебе танцювати. Завжди кажи "Так".



Якщо дівчина кличе тебе танцювати – ніколи не відмовляйся / Фото unsplash

20. Якщо не носиш певну річ понад рік – віддай її. Вона тобі більше не знадобиться, а комусь цілком може врятувати життя.

21. Якщо ти не цікавишся модою – це не аргумент на користь того, що ти повинен виглядати неакуратно!

22. Автомобіль – засіб пересування. Смартфон – засіб зв'язку. Не переоцінюй їхню важливість у своєму житті.

23. Зажим для краватки – найбільш недооцінений аксесуар для чоловічого одягу.

24. Ніхто не потрапляв у ліжко з жінкою через кумедні написи на футболках.

25. Запам'ятай раз і назавжди: в'єтнамки лише для пляжу або басейну!



Якщо хочеш носити в'єтнамки – роби це на пляжі / Фото unsplash

Візьми на озброєння ці правила, щоб кожного дня ставати кращою версією себе!

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