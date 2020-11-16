Тебе совсем не нужно покупать десятки книг по саморазвитию или нанимать тренера по личностному развитию, чтобы стать лучшим. Достаточно просто придерживаться наших правил. К твоему вниманию 25 мужских правил, которые однозначно нужно соблюдать, чтобы стать лучшим!

Этих 25 правил после 25 лет нужно соблюдать каждому мужчине. Поэтому не ленись и прислушайся к Men 24 !

Возьми на вооружение 9 полезных привычек, которые изменят твою жизнь к лучшему

1. Расслабься. Научись получаться удовольствие от того, что происходит с тобой. Начни наконец прекрасно проводить время, если ты до сих пор этого не умел!

2. Говори вдвое меньше, чем слушаешь. Но совсем не обязательно отмалчиваться. Умей поддерживать беседу чтобы собеседник не чувствовал себя дискомфортно.

3. Никогда не давай себе прозвища. Ты уже достаточно вырос, чтобы больше не вспоминать о своих детских прозвищах.

4. Будь милым. Помни о том, что вежливость открывает любые двери. Поэтому не стесняйся иногда быть милым, но не притворяйся.



Не забывай о вежливости / Фото unsplash

5. Лифт никогда не бывает переполненным для барышень. Если лифт ожидаешь ты и хорошенькая девушка, – пропусти ее.

6. Если стоишь у кофемашины в офисе – не залипай в смартфоне. Это идеальная возможность общаться с коллегами.

7. "Я говорю то, что думаю" – часто признак плохих манер. Помни о том, что не всем нужна твоя истина и правда.

8. Смартфоны с каждым годом дорожают, поэтому бросать кого-то в одежде в бассейн – плохая идея. Не делай так!

9. Если ты потянешься за своим кошельком после обеда немного медленнее, чем остальные, поверь: они это заметят. Поэтому не нужно быть скрягой и стараться не платить за себя.



Не будь скрягой, друзья этого не оценят / Фото unsplash

10. Нож всегда в правой руке. Даже если ты – левша. Не забывай об этом!

11. Вредным привычкам нет никакого оправдания.

12. Твиттер может привести к сексу, но секс никогда не должен вести к твиттеру. Истина!

13. Джентльмен не занимается сексом до тех пор, пока собаку не выгонят из спальни / кухни / ванной.

14. Дари цветы. Но не делай этого очень редко, чтобы она не подумала, что ты где-то проштрафился.



Дари цветы не только на большие праздники / Фото unsplash

Примечательно Секс-этикет для мужчин: правила, которые никогда нельзя нарушать

15. Если не одержал уверенное согласие на секс – не наглей. Это очень важно!

16. Юмор – лучшая смазка.

17. Люди, которые меньше всего хотят иметь детей, – чаще всего становятся родителями первыми.

18. Если женщина не оглянулась – это вовсе не означает, что она не обратила на тебя внимание. Хватит быть жертвой киноштампов.

19. Если барышня зовет тебя танцевать. Всегда говори "Да".



Если девушка зовет тебя танцевать – никогда не отказывайся / Фото unsplash

20. Если не носишь определенную вещь более года – отдай ее. Она тебе больше не понадобится, а кому-то вполне может спасти жизнь.

21. Если ты не интересуешься модой – это не аргумент в пользу того, что ты должен выглядеть неаккуратно!

22. Автомобиль – средство передвижения. Смартфон – средство связи. Не переоценивай их важность в своей жизни.

23. Зажим для галстука – самый недооцененный аксессуар для мужской одежды.

24. Никто не попадал в постель с женщиной через забавные надписи на футболках.

25. Запомни раз и навсегда: вьетнамки только для пляжа или бассейна!



Если хочешь носить вьетнамки – делай это на пляже / Фото unsplash

Возьми на вооружение эти правила, чтобы каждый день становиться лучше версии себя!