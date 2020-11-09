Кожна твоя звичка має вплив на життя. Тож ми рекомендуємо виробити собі кілька корисних, які зможуть зробити тебе кращою версією себе вчорашнього. Але не забувай, що звичка виробляється протягом 21 дня, тож підійди до цього питання відповідально та не кидай на половині шляху!

Якщо ти хочеш вести продуктивне й активне життя – вироби ці 9 звичок, про які розповідає Men 24. Вони не лише позитивно вплинуть на тебе, а й дозволять переглянути звичні для тебе речі. Цілком імовірно, раніше ти присвячував увагу не тому, що робить тебе кращим!

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1. Водний баланс

Ми не пропонуємо тобі відрами пити воду. Це зовсім не корисно для твого організму. Натомість візьми за звичку випивати бодай 6 – 8 склянок води на день. Почни зі склянки води свій ранок. Також пий воду під час трапези. Не варто забувати й про рідину, якщо займаєшся спортом.



Пам'ятай про дотримування водного балансу / Фото unsplash

2. Займайся медитацією

Чомусь ми всі звикли думати, що медитація – те, чим займаються лише жінки. Але це зовсім не так. Медитування дозволяє тобі розслабитися, позбутися стресу та негативних емоцій. Приділяй цьому процесу бодай 10 хвилин щодня. З часом ти зауважиш, що став емоційно стійкішим і менш сприятливим до стресів і негативу, який ллється з усіх боків.

3. Ходи пішки

Ми не стомлюємося нагадувати про те, що піші прогулянки позитивно впливають на твоє здоров'я. Медики рекомендують щодня ходити пішки бодай 30 хвилин. Але це не означає, що мовиться про півгодинну прогулянку між рядами у супермаркеті. В ідеалі – вибратися у сусідній парк. Прогулянка дозволить не лише наситити свій організм киснем, а й розслабитися та відпочити від метушні.



Піші прогулянки позитивно впливають на твій фізичний стан / Фото unsplash

4. Займися спортом

Ясна річ, що регулярні заняття спортом дозволяють тобі досягнути бажаних рельєфів. Але не лише в цьому плюси фізичної активності. Ти ще й стаєш здоровішим і витривалішим. Тож не лінуйся. Приділяй спорту бодай пів години зранку.

5. Овочі та фрукти

На жаль, чоловіки часто забувають про те, що в їхньому раціоні мають бути не лише білки, а й жири та вуглеводи. Не ігноруй овочі та фрукти. Вони містять мінерали, вітаміни та клітковину. Та й готування дозволяє розслабитися та відволіктися від метушні.

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6. Візуалізуй

Пам'ятай про те, що турбуватися потрібно не лише про своє тіло, а й про думки. Проведи аналіз, про що ти думаєш перед тим як лягти спати. Якщо ти уявляєш завтрашній день – вітаємо, ти все правильно робиш. Уяви собі плани на завтра, чим ти займатимешся та що робитимеш. Також не забувай лягати спати з позитивною установкою. Це дозволить тобі досягнути успіху в тому, чим ти займаєшся.



Не лінуйся візуалізувати те, яким буде твій завтрашній день / Фото unsplash

7. Кругозір

Пам'ятай про те, що прокачувати потрібно не тільки тіло, а й розум. Тож не лінуйся читати якісну літературу, дивитися хороші фільми та спілкуватися з цікавими людьми. Але не забувай розставляти пріоритети, аби не забивати свою голову всім на світі. Не вся інформація тобі необхідна, тож фільтруй її.

8. Спілкування з близькими

У цьому пункті ми пройдемося по проблемі, яка стала поширеною останнім часом. Ми недостатньо уваги приділяємо тим, кого цінуємо. І це кепсько. Наше спілкування обмежується обміном мемів і смішних картинок у мережі. Але це явно не те, що нам потрібно. Тож намагайся бодай раз на тиждень влаштовувати зустрічі з друзями та рідними, під час яких ви ділитиметеся враженнями, емоціями та ідеями. Немає можливості зустрітися віч-на-віч – влаштуйте дзвінок у Zoom.

9. Гаджети

Перед сном ми рекомендуємо уникати користування гаджетами. Це дозволить тобі швидше заснути, а також повноцінно відпочити протягом ночі. Тож перед сном краще віддати перевагу книжці. Заведи собі звичку 30 хвилин перед сном присвячувати читанню. Вона дозволить тобі знаходити час на літературу, а також відволіктися від насиченого робочого дня!



Перед сном читай книжки, а не користуйся гаджетами / Фото unsplash

Прокачуй корисні звички, аби з кожним днем ставати кращою версією себе. Не лінуйся, а також не забувай про те, що звичка виробляється протягом 21 дня. Не здавайся та йди назустріч новому собі!

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