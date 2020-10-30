Рано чи пізно ваш цукерково-букетний період у стосунках плавно перейде в інтимне пізнання один одного. Тож потрібно не зіпсувати усе своїм невіглаством. Саме з цієї нагоди Men 24 розповідає тобі про три найсексуальніші слова, які хоче почути кожна дівчина, коли вона роздягнеться!

Ми не стомлюємося регулярно нагадувати, що дівчата люблять вухами. Тож пильнуй за своїм язиком. Особливо тоді, коли вона наважилася вперше перед тобою оголитися повністю. Men 24 знає три найсексуальніші слова, які твоя кохана хоче почути, роздягнувшись.

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Отже, візьми на озброєння ці три слова, які однозначно посприяють інтимній атмосфері, дозволять їй розслабитися та почуватися впевненіше. Не щодня ж вона оголяється для інших.

Кохаю

Але тут потрібно чітко розуміти, що слово "кохаю" ти можеш використовувати лише в тому випадку, якщо дійсно маєш це почуття. Бо слово – не горобець. Тож подумай добряче, аби вона не будувала казкових замків у голові.

Якщо не впевнений у своїх почуттях – можеш використати слово "обожнюю".

Також не забувай засипати компліментами її тіло. Тож можеш, між іншим, сказати, що "любиш її витончені вигини".



Якщо кажеш, що кохаєш її, то ти повинен мати ці почуття / Фото unsplash

Так

Це коротке слово означає, що ти готовий до дій. Що ти у захваті від її сміливості. І що вона все робить правильно. Але пам'ятай також про інтонацію. Подача у цьому випадку важлива. Аби у твоєму "так" не відчувалося нотки талант-шоу, де ти оцінюєш її фігуру, груди та ноги.



Слово "Так" свідчитиме про те, що ти готовий до дій / Фото unsplash

Її ім'я

Дівчині важливо розуміти, що саме вона зараз є центром твоєї уваги. І ніщо так не передає це, як промовляння вголос її імені. Тут головне – не схибити та не переплутати ім'я. Натомість уникай всіляких "киць", "мишок", "крихіток". Ці слова вона може сприймати як натяк на те, що вона у твоєму "звіринці" не єдина.



Уникай використання пестливих назв тварин, адже тут важливе лише її ім'я / Фото unsplash

Використовуй ці три слова і твоя дівчина почуватиметься особливою під час цієї інтимної миті. Покажи їй, що захоплений її красою, тілом і сміливістю. А також не забувай про те, що вона має почуватися неймовірною, тож твій погляд точно має передавати закоханість!

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