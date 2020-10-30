Рано или поздно ваш конфетно-букетный период в отношениях плавно перейдет в интимное познания друг друга. Поэтому нужно не испортить все своим невежеством. Именно по этому случаю Men 24 рассказывает тебе о трех сексуальных словах, которые хочет услышать каждая девушка, когда она разденется!

Мы не устаем регулярно напоминать, что девушки любят ушами. Поэтому следи за своим языком. Особенно тогда, когда она решилась впервые перед тобой обнажиться полностью. Men 24 знает три сексуальные слова, которые твоя любимая хочет услышать обнажившись.

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Итак, возьми на вооружение эти три слова, которые однозначно помогут интимной атмосфере, позволят ей расслабиться и чувствовать себя увереннее. Не каждый же день она обнажается для других.

Люблю

Но здесь нужно четко понимать, что слово "люблю" ты можешь использовать только в том случае, если действительно имеешь это чувство. Потому что слово – не воробей. Поэтому подумай хорошенько, чтобы она не строила сказочных замков в голове.

Если не уверен в своих чувствах – можешь использовать слово "обожаю".

Также не забывай засыпать комплиментами ее тело. Поэтому можешь, между прочим, сказать, что "любишь ее изящные изгибы".



Если говоришь, что любишь ее, то ты должен иметь эти чувства / Фото unsplash

Да

Это короткое слово означает, что ты готов к действиям. Что ты в восторге от ее смелости. И что она все делает правильно. Но помни также об интонации. Подача в этом случае важна. Чтобы в твоем "да" не ощущались нотки талант-шоу, где ты оцениваешь ее фигуру, грудь и ноги.



Слово "Да" будет свидетельствовать о том, что ты готов к действиям / Фото unsplash

Ее имя

Девушке важно понимать, что именно она сейчас является центром твоего внимания. И ничто так не передает это, как проговаривание вслух ее имени. Здесь главное – не ошибиться и не перепутать имя. Также избегай всевозможных "кисуль", "мышек", "крошек" . Эти слова она может воспринимать как намек на то, что она в твоем "питомнике" не единственная.



Избегай использования ласкательных названий животных, ведь здесь важно лишь ее имя / Фото unsplash

Используй эти три слова и твоя девушка будет чувствовать себя особенной во время этого интимного момента. Покажи ей, что восхищен ее красотой, телом и смелостью. А также не забывай о том, что она должна чувствовать себя невероятной, поэтому твой взгляд точно должен передавать влюбленность!