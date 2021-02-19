В начале фильма "300 спартанцев" король Леонид (Джерард Батлер) прощается со своей красивой женой, королевой Горго (Лена Хиди), когда он направляется, чтобы возглавить битву при Фермопилах. В ней 300 спартанцев бились насмерть против Ксеркса и его огромной персидской армии. И именно эта лента вдохновила на сумасшедший комплекс упражнений.

В сцене из фильма Батлер одет по-военному, без рубашки, с красной накидкой, развивается по его широкими точеными плечами. Когда он смотрит в глаза Горго, большая часть его чувств остается невысказанной.

Это интересно Бодибилдеры выполнили тренировку Бена Аффлека из фильма "Бэтмен против Супермена": крутое видео

Но у каждого возникал вопрос, как Батлеру удалось получить эти 6 кубиков пресса, эту отточенную талию и жесткие бедра? Сможешь ли ты сделать свое тело таким же? Ответ прост: сможешь, если бросишь себе настоящий спартанский вызов!

Мы подчеркиваем, что упражнения желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

Тренер Марк Твайт создал комплекс упражнений "300 спартанцев", который несколько лет назад буквально озадачил всех мужчин, какие стремились заняться своим телом. Его миссия заключалась в том, чтобы превратить 300 актеров и каскадеров в настоящих воинов. Получить боевую форму им нужно было за 8 – 10 недель. Сам же Батлер тренировался 12 недель. Тренер отмечает, что тренировки однозначно не являются простыми, поэтому не стоит бросаться с головой в их исполнение.

Тренировка 300

Она получило свое название благодаря общему количеству повторений. Но эти 300 повторений не выполнялись ежедневно. Сам Твайт заметил, что тренировки 300 была своеобразным финалом. Такой себе выпускной экзамен, который должен показать, насколько хорошо актеры овладели своими телами, силой.

Из чего состояла тренировка 300

25 подтягиваний

50 становых тяг с весом 61 килограмм

50 отжиманий

50 прыжков на коробку

50 "дворников" (упражнение на ядро ​​и плечи при 61 килограмме веса)

50 "убирай и жми" (упражнение по поднятию тяжестей)

25 подтягиваний

По словам Твайта, между упражнении нет отдыха. Поэтому это настоящий челлендж, который не каждому под силу.

Работа за кадром

Но перед этим выпускным экзаменом, говорит Твайт, были месяцы работы, которая превращала актеров и каскадеров не только физически, но и морально, отмечает он.

Зак Снайдер хотел, чтобы спартанцы выглядели так, будто они боролись вместе с детства,

– говорит он.

Когда они прибыли, мужчины были в разных стартовых точках, говорит Твайт. Кто-то имел лишний вес, а кто-то был слишком худым. Поэтому нужно было поработать над каждым, чтобы он однозначно напоминал бойца, а не просто мужчину с прессом и накачанными бицепсами.

По словам Твайта, для тренировок актеров требовалось от 90 минут до двух часов в день, пять дней в неделю. Каскадеры тренировались от 90 минут до двух часов пять дней в неделю, и еще от 4 до 6 часов боевых тренировок. Он отмечает, что каждому давали достаточно пищи, чтобы восстановиться после тренировки.

Примечательно Стронгмены попытались позаниматься йогой в сауне: смотри, что из этого вышло

Результаты и достижения

По словам Твайта, в конце обучения около половины из тех, кто тренировался, прошли тест 300. Эндрю Плевин, который играет Даксоса, был единственным актером, который выполнил его. Он финишировал за 18 минут 11 секунд.

Прежде чем приступить к выполнению теста 300, прислушайся к предостережениям Уильяма Дж. Кремера, профессора кинезиологии Университета Коннектикута.

"Эта программа была сделана для стилистического эффекта, чтобы выглядеть как спартанец. Забудьте о попытках пройти выпускной экзамен прямо из "коробки". Мужчина не в форме, который только начинает тренироваться, умрет в первый же день. Никто не мог этого сделать без предварительной подготовки. Вы должны прогрессировать", – говорит он.

Даже если ты начинаешь медленно, Кремер рекомендует действовать с осторожностью и сначала посоветоваться с врачом. По его словам, например, разрушение мышечных волокон может быть достаточно серьезным и токсичным для почек.

Если у вас проблемы с сердцем или вы не проходите обследования, у вас могут быть разные проблемы с физической нагрузкой во время этой тренировки: от серьезного разрушения тканей до сердечного приступа и проблем с почками. Это слишком экстремально для обычного человека,

– говорит он.

Советы новичкам. Это не значит, что если ты новичок, вся надежда потеряна. Врачи рекомендуют новичкам начинать медленно и подумать о работе с сертифицированным тренером.