Nemiroff підкорила журі осінньої сліпої дегустації, яку проводили провідні світові видання The Drinks Business і The Spirits Business. 4 з 5 золотих нагород дісталися лінійкам Nemiroff De Luxe і The Inked Collection.

Провідне міжнародне видання про торгівлю алкогольними напоями The Spirits Business у співпраці з дочірнім виданням The Drinks Business, провели серію сліпих дегустацій спиртних напоїв. В результаті чого бренд Nemiroff отримав кілька золотих нагород. У категорії "Горілка" боролися не лише класичні напої, а й фруктові варіації. Загалом можна було вибороти 5 золотих медалей. Зауважимо, що 4 з них дісталися саме продукції Nemiroff з коментарями про смак від журі: Nemiroff The Inked Collection Burning Pear з нотами "грушевого варення і карамелі";

з нотами "грушевого варення і карамелі"; Nemiroff The Inked Collection Bold Orange – "неймовірно яскравий, зі свіжою апельсиновою кіркою, пікантним ароматом";

– "неймовірно яскравий, зі свіжою апельсиновою кіркою, пікантним ароматом"; Nemiroff De Luxe Rested in Barrel зі своїм "деревним" смаком завдяки настоюванню в бочках – "відмінна опція для коктейлю горілка-мартіні";

зі своїм "деревним" смаком завдяки настоюванню в бочках – "відмінна опція для коктейлю горілка-мартіні"; Nemiroff De Luxe, відомий своєю "кремовою текстурою і класичним стилем".

Продукція Nemiroff отримала 4 з 5 золотих нагород на сліпій дегустації / Фото Nemiroff Крім того, срібну медаль отримала від журі Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Видання The Global Masters Series та The Spirits Business прагнули гарантувати справедливу оцінку кожного учасника. Тож саме з цією метою влаштували сліпу дегустацію. Завдяки їй вдалося уникнути суб'єктивного ставлення до бренду з боку журі.