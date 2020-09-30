Звична нам метрична система мір популярною стала лише у ХІХ столітті, а належна до цієї системи міра об'єму літр – взагалі у ХХ. До того часу на українських землях об'єм рідини вимірювали – ну, як могли: бочками, відрами, кухлями, чарками та ген-ген тощо. Men 24 розповідає сьогодні про одну з найпопулярніших мір – штоф.

Одним зі способів вимірювання рідини у період середніх віків був штоф. Men 24 розповідає, що означає це слово та звідки воно походить.

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Stof – старонімецьке слово, яке можна перекласти як чаша або великий келих. Традиційно склалося, що такими келихами – штофами міряли алкогольні напої, серед яких вина та горілку.

За якийсь час відбулася "зворотня трансформація" значення слова, і штофами почали називати не лише об'єм рідини, а й посуд, у якому цю рідину зберігали.

Штоф як міра

Отже, штоф – скільки це? У Русі найбільш популярними способами вимірювання рідини були, зрозуміло, відра. Якщо ж мовилося про напої, здебільшого алкогольні – то чарки.



Штоф як міра об'єму рідини дорівнює об'єму великого кухля / Фото pinterest

Співвідношення чарок до відра і лягло в основу формування системи вимірювання об'єму рідини того часу:

Чарка – це сота частина відра (тобто 100 чарок в одне відро поміщалося) або 120 грамів.

– це сота частина відра (тобто 100 чарок в одне відро поміщалося) або 120 грамів. Відро ж у перерахунку на сучасну систему вимірювання містило 12,299 літра.

ж у перерахунку на сучасну систему вимірювання містило 12,299 літра. І, нарешті, бочка – 40 відер.

А тепер увага: окрім бочок, відер та чарок у системі вимірювання об'єму рідини люди використовували кухлі.

Наприклад, у ХVII столітті 10 – 12 кухлів якраз наповнювали відро. А "штоф" із німецької, нагадаємо – великий келих (або кухоль чи чаша). Отже, штоф як міра об'єму рідини дорівнює об'єму кухля.



Середньовічний набір мірил для напоїв, Німеччина / Фото Statens Historiska Museum

Як з'явився штоф на українських землях

За кілька століть після зникнення з політичної карти світу Русі українські землі захопила Російська імперія. Перший її імператор Петро прорубав "вікно у Європу", і одним з наслідків цього став розвиток скляного виробництва.

Штоф як міра об'єму (а пізніше і як посуд для алкогольних напоїв) запозичили з Європи передусім склодуви, які переймали досвід та майстерність від іноземних знавців.

Так у XVII столітті й з'явилася зелена чотиригранна пляшка з короткою шийкою та корком. Майстри звикли до слова "штоф" і стали регулярно використовувати його у виробництві.

До початку XIX століття пляшка-штоф набула такої популярності, що щорічно в Російській імперії відливали таких понад 2,5 мільйона – не лише зелених, а вже й інших кольорів, а також прозорих та матових, простих та з інкрустаціями й гравіюванням.



Міри об'єму алкоголю до запровадження метричної системи / Фото з соцмереж

Міри об'єму алкоголю

Після переходу на метричну систему з ужитку вийшли оригінальні назви – як-от "гусак", "штоф", "напівштоф", "четушка" та багато інших. Їх можна побачити хіба у книгах XVIII – XIX століть, і навіть ХХ.

Сучасна людина, людині ХХІ століття, часто не розуміє значення цих термінів. От ми й пояснимо:

Казенне відро – 12 літрів.

Чверть або гусак – 3,5 літра.

Штоф – 1,3 літра.

Напівштоф – 0,7 літра.

Косушка, косуха, сороковик – 0,3 літра.

Четушка, чекушка, п'ятидесятка – 0,25 літра.

Чарка – 120 мілілітрів.

Шкалик – 60 мілілітрів.

До слова, Петро був не лише першим російським імператором, а й першим, хто особисто контролював обіг алкоголю в державі. Він наказав питним закладам мати спеціальну тару для продажу горілки:

Посуд мав мати градуювання, свідоцтво і клеймо (така собі "акцизна марка") Казенної палати мір. У такий спосіб Петро стежив за обсягами закупівлі й продажу алкоголю.



Горілчані штоф, напівштоф і штофик, XVIII століття, Музей води, Санкт-Петербург / Фото wikipedia

Штоф, напівштоф, штофик: у чому різниця

Для розливу і зберігання алкогольних напоїв існувало три різновиди пляшок:

Найбільша – від 1 до 1,3 літра ( штоф ).

). Середня – від 500 до 700 мілілітрів ( напівштоф ).

). Маленький штофик – 250 міліграмів.

Усі бутлі мали однакову прямокутну форму, були зеленого кольору й закупорювалися корком.

Та згодом зелені бутлі замінили горілчані графини, які залишаються популярними й нині.



Ось так виглядає напівштоф сьогодні / Фото Nemiroff

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