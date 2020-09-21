Популярність горілки у світі беззаперечна. Хоча більшість надає перевагу споживати її шотами, але й класичні коктейлі з горілкою в складі можна знайти всюди. Коли люди описують бурбон, вони вказують на "мед", "ваніль" або "дуб" в смаку. Запитавши когось, який смак має джин, у відповідь скажуть "ялівець", "трав’янистий" чи "квітковий", текіла – "овочева" та "земляниста".

Але запитайте когось про горілку, і ви не почуєте нічого. Буквально. Бо існує міф, що смак горілки “повинен” бути саме таким, відсутнім. Men 24 розбирається на прикладі українського бренду Nemiroff, чи повинна горілка мати смак.

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Згідно з одним з визначенням, горілка – це нейтральний алкоголь, дистильований або оброблений після перегонки деревним вугіллям або іншими матеріалами таким чином, щоб досягти стану без характерного відмінного аромату, смаку або кольору.

Але якщо ви спробуєте горілку, а особливо більш преміальні види, тоді з впевненістю підтвердите, що вона таки має смак. Спробуйте продегустувати кілька видів одночасно для порівняння, і ви відразу помітите очевидну різницю.

Тож горілка може мати смак, ще й з надзвичайно широкою палітрою.

То який має бути смак у горілки?

Сьогодні якісна преміум горілка – це точно не про смак антисептика із запахом чорниці.

Якісний продукт матиме злегка кремову текстуру та відрізнятиметься м'якістю, розкриватиметься спеціями та травами в смаку та післясмаку.

Низькоякісний продукт же ж буде водянистим, різким та гірким на смак, а пахнути – ліками.

Ковток якісної горілки можна порівняти по відчуттях з катанням на ковзанах по безкраїй поверхні абсолютно гладкого озера.

Це й не дивно, адже з самого початку горілка по технології нагадувала лікери, відрізнялась смаком та ароматом, її переганяли у старомодних глечиках та навіть називали "хлібним вином".



Раніше горілку називали "хлібним вином"

Формула преміального смаку, або за що варто платити більше

Якісний зерновий спирт та джерельна вода, що проходять множинні етап фільтрації, в комбінації з натуральними добавками зі спецій та трав створюють горілку, якою можна і варто смакувати.

Основою будь-якого алкоголю є вода, тому надзвичайно важливим є її походження та склад.

Так, наприклад, для приготування своїх напоїв Nemiroff використовує підземну глибинну воду з власних артезіанських свердловин Поділля, відомого як край тисячі озер. Сама по собі ця вода має свіжий аромат і смак, що відповідає вимогам міжнародних стандартів. Але досконалість не має меж.

Водно-спиртова суміш проходить до 11 додаткових ступенів очищення: за допомогою кварцових пісків, вугілля, срібних і платинових картриджів, та мінералів. Це дозволяє підготовленій суміші отримати м'який, легкий і живий смак, прозорий до блиску колір та однорідну структуру, що стає основою до створення оригінального смаку горілки Nemiroff.

Наступним кроком є те, що й відрізняє складні авторські рецептури преміального алкоголю від базових. До підготовленої водно-спиртової суміші додаються інгредієнти, що й формують смакову палітру фінального напою. І мова йде не про синтетичні добавки чи ароматизатори. В тренді серед поціновувачів та професіоналів індустрії – виключно натуральні складові.

Зокрема, в Nemiroff одним з ключових інгредієнтів та своєрідною родзинкою преміальної лінійки є мед. Бджоли на пасіках регіону старанно працюють, щоб додати притаманні продукції Nemiroff збалансовані солодкуваті квіткові нотки.

Для виготовлення горілки Nemiroff використовують тільки натуральний мед, зібраний на українських пасіках

Він проходить ретельний відбір і повинен відповідати наступним критеріям: мати бурштиновий сонячний колір та квітковий аромат; відрізнятись солодким наповненим нектарним смаком та злегка терпким післясмаком.

Планку в індустрії задали візитні карточки Nemiroff – Nemiroff De Luxe Honey Pepper та "Українська медова з перцем". Це унікальне поєднання артезіанської води, спирту класу "Люкс", перцю чилі, натурального меду, а також спеціального збору з 27 трав.



Nemiroff De Luxe Honey Pepper поєднує кришталеву воду, натуральний мед, перець чилі та збір з 27 трав

Примітно, що трави для настою демонструють крафтовий підхід до виробництва – вони збираються вручну, а сам процес можна порівняти з окремим ритуалом. Спеціалісти збирають буркун лікарський, зрізаючи лише верхівки суцвіть, а потім висушують їх у затінку на свіжому повітрі. Пізніше, уже фасовані трави надходять до ароматичних цехів на заводі Nemiroff для приготування настоїв.



Неповторний смак та аромат горілці дарують лише натуральні інгредієнти

У результаті, готовий продукт отримує насичений та багатий смак: з трав'янистими та пряними відтінками, легкою гірчинкою від перцю, м'якістю та солодкуватим післясмаком завдяки меду.

Додавши до складу горілки настої з натуральних фруктів та ягід, отримуємо ще складніший продукт, який сам по собі уже готовий стати "коктейлем в бокалі".

Втіленням досконалості в смакових горілках є нещодавно представлена лінійка The Inked Collection від Nemiroff.



Лінійка смакової горілки The Inked Collection від Nemiroff

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Оригінальні та сміливі смаки горілки Nemiroff високо оцінили не лише поціновувачі міцного алкоголю, а й експерти міжнародних дегустаційних конкурсів, які професійно відбирають найкращі продукти зі всього світу.

Тільки у 2020 році лінійки Nemiroff De Luxe та Nemiroff The Inked Collection отримали 35 нагород за смак на міжнародних дегустаційних конкурсах Нью-Йорка, Сан-Франциско, Лондона, Берліна та Лас-Вегаса, в тому числі:

"Distillery of the Year" на Berlin International Spirits Competition

на Berlin International Spirits Competition "Flavored Vodka of the Year" на New York International Spirits Competition

на New York International Spirits Competition "Best in Show" на London Spirits Competition

на London Spirits Competition "Bartender Spirits Awards" – вибір ТОП-барменів США, 6 медалей на конкурсі



За 2020 рік лінійки горілок Nemiroff здобули 35 нагород на міжнародних конкурсах

Такі досягнення підтверджують, що якісна горілка повинна мати смак, а також і аромат та післясмак. Сміливі та благородні поєднання натуральних інгредієнтів відрізняють складні авторські рецептури від простих і дешевих аналогів. Тому поціновувачам міцного алкоголю варто звертати на це увагу, а також навчитися насолоджуватися звичним продуктом, повільно дегустуючи його невеликими порціями.