Nemiroff покорила жюри осенней слепой дегустации, которую проводили ведущие мировые издания The Drinks Business и The Spirits Business. 4 из 5 золотых наград достались линейкам Nemiroff De Luxe и The Inked Collection.

Ведущее международное издание о торговле алкогольными напитками The Spirits Business в сотрудничестве с дочерним изданием The Drinks Business, провели серию слепых дегустаций алкогольных напитков. В результате чего бренд Nemiroff получил несколько золотых наград. В категории "Водка" боролись не только классические напитки, но и фруктовые вариации. В общем можно было завоевать 5 золотых медалей. Заметим, что 4 из них достались именно продукции Nemiroff с комментариями о вкусе от жюри: Nemiroff The Inked Collection Burning Pear с нотами "грушевого варенья и карамели";

Nemiroff The Inked Collection Bold Orange – "невероятно яркий, со свежей апельсиновой коркой, пикантным ароматом";

Nemiroff De Luxe Rested in Barrel со своим "древесным" вкусом благодаря настаиванию в бочках – "отличная опция для коктейля водка-мартини";

Nemiroff De Luxe , известный своей "кремовой текстурой и классическим стилем".

Продукция Nemiroff получила 4 из 5 золотых наград на слепой дегустации / Фото Nemiroff Кроме того, серебряную медаль получила от жюри Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Издание The Global Masters Series и The Spirits Business стремились гарантировать справедливую оценку каждого участника. Поэтому именно с этой целью устроили слепую дегустацию. Благодаря ей удалось избежать субъективного отношения к бренду со стороны жюри.