Многие просто не умеют отказывать начальству, даже если выполнить их просьбы (о приказах речи не идет) – это поступить себе во вред. И дело здесь не в бесхарактерности.

Большинство работников боятся потерять хорошую работу, стабильную прибыль. Но есть способы, как можно избежать лишней жертвы, и не испортить отношения с руководством. О них и поговорим сегодня на Men 24.

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Тактичные фразы, которые помогут вежливо отказаться от просьб начальства – 1

"Да, конечно, я это сделаю – ведь за это заплатят дополнительно?"

Если шеф постоянно просит тебя остаться после работы – стоит подумать, как от этого отказаться .

Мы не говорим о тех случаях, когда работать дольше действительно необходимо (завершение важного проекта, квартальный отчет и тому подобное), и на работе остается большинство сотрудников.

Но приносить свое время в жертву только потому, что все остальные отказались, а ты один нет – глупость.

Так что не показывай руководству, что ты готов на все ради его уважения и одобрения. В 99 случаях из 100 ты только станешь легкой мишенью для манипуляций.

И помни: если босс захочет положить на тебя дополнительные обязанности – это не основание автоматически их брать, а повод начать аргументированный разговор о премии или повышения зарплаты.



Не молчи и не будь мишенью для манипуляций на работе – это путь в никуда / Фото pixabay

"Ох, для выполнения этого нужен человек, который имеет другие навыки и знания"

Так бывает, что у начальника несколько размытое представление о должностных обязанностях подчиненных.

Мол, с любой задачей справится каждый , еще и одинаково успешно.

Конечно, это не так – ведь каждый человек имеет свои сильные и слабые стороны.

Итак, если руководитель подбросил тебе задачу, для выполнения которой ты не имеешь компетенции – н е молчи об этом. Лучше просто объясни, что у тебя нет необходимых знаний и умений.

Убедить босса в том, что ты переживаешь о качестве результата – гораздо лучше, чем выполнить его задание плохо, и потом оправдываться.

"Обязательно ли это ?"

Об этом у шефа стоит спросить, когда ты не понимаешь целесообразности заданиея, которое он тебе дает. Конечно, говорить об этом шефу прямо не следует – ведь ты просто можешь не знать всех нюансов.

Если ты действительно должен сделать сказанное руководителем, и руководитель об этом скажет – это уже будет не просьба, а приказ . И ты пойдешь его выполнять.

А вот если он обязательность не подчеркнет, ты будешь иметь полное право вежливо отказаться .

Поэтому спрашивай – и дальше уже отталкивайся от ответа руководителя.

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"Мне нужно немного времени, чтобы подумать"

Хорошая фраза для тех, кто не хочет попасть в неприятную ситуацию, отвечая на просьбу руководителя без раздумий. Или – на эмоциях.

Можно отказаться – и попасть к сотрудникам из "черного списка".

А можно не отказаться, сделать плохо и... Попасть к сотрудника м из "черного списка".