Да, но нет: 4 ярких примера тактичных фраз для тех, кто не умеет отказывать руководству
Многие просто не умеют отказывать начальству, даже если выполнить их просьбы (о приказах речи не идет) – это поступить себе во вред. И дело здесь не в бесхарактерности.
Источник:24 канал
Большинство работников боятся потерять хорошую работу, стабильную прибыль. Но есть способы, как можно избежать лишней жертвы, и не испортить отношения с руководством. О них и поговорим сегодня на Men 24.
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Тактичные фразы, которые помогут вежливо отказаться от просьб начальства – 1
"Да, конечно, я это сделаю – ведь за это заплатят дополнительно?"
Если шеф постоянно просит тебя остаться после работы – стоит подумать, как от этого отказаться.
- Мы не говорим о тех случаях, когда работать дольше действительно необходимо (завершение важного проекта, квартальный отчет и тому подобное), и на работе остается большинство сотрудников.
- Но приносить свое время в жертву только потому, что все остальные отказались, а ты один нет – глупость.
Так что не показывай руководству, что ты готов на все ради его уважения и одобрения. В 99 случаях из 100 ты только станешь легкой мишенью для манипуляций.
Не молчи и не будь мишенью для манипуляций на работе – это путь в никуда / Фото pixabay
"Ох, для выполнения этого нужен человек, который имеет другие навыки и знания"
Так бывает, что у начальника несколько размытое представление о должностных обязанностях подчиненных.
- Мол, с любой задачей справится каждый, еще и одинаково успешно.
- Конечно, это не так – ведь каждый человек имеет свои сильные и слабые стороны.
Итак, если руководитель подбросил тебе задачу, для выполнения которой ты не имеешь компетенции – не молчи об этом. Лучше просто объясни, что у тебя нет необходимых знаний и умений.
"Обязательно ли это?"
Об этом у шефа стоит спросить, когда ты не понимаешь целесообразности заданиея, которое он тебе дает. Конечно, говорить об этом шефу прямо не следует – ведь ты просто можешь не знать всех нюансов.
- Если ты действительно должен сделать сказанное руководителем, и руководитель об этом скажет – это уже будет не просьба, а приказ. И ты пойдешь его выполнять.
- А вот если он обязательность не подчеркнет, ты будешь иметь полное право вежливо отказаться.
Поэтому спрашивай – и дальше уже отталкивайся от ответа руководителя.
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"Мне нужно немного времени, чтобы подумать"
Хорошая фраза для тех, кто не хочет попасть в неприятную ситуацию, отвечая на просьбу руководителя без раздумий. Или – на эмоциях.
- Можно отказаться – и попасть к сотрудникам из "черного списка".
- А можно не отказаться, сделать плохо и... Попасть к сотрудникам из "черного списка".
Вот почему решение следует принимать взвешенно, после анализа всех плюсов и минусов. Да и начальство увидит, что ты основательно подходишь к поставленным задачам, анализируешь и не склонен к чрезмерной спешке.
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