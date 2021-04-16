Дякую, але ні: ще 4 приклади влучних фраз для тих, хто не вміє відмовляти керівництву
Ти вже знаєш кілька способів, як уникнути зайвої жертви, і не зіпсувати стосунки з керівництвом – коли воно намагається доручити тобі додаткову роботу. Але – ще не всі.
Джерело:24 канал
Все ще боїшся відмовлятися виконувати усі без винятку прохання начальства? Тоді читай на Men 24 про ще кілька способів уникнення такого штибу неприємностей.
У попередній серії Так, але ні: 4 яскраві приклади тактовних фраз для тих, хто не вміє відмовляти керівництву
Тактовні фрази, які допоможуть ввічливо відмовитися від прохань начальства – 2
"Вдячний за цю нагоду, але я ще не готовий морально до нової посади"
Хочеш вір хочеш ні, але відчувати, що ще не готовий до підвищення – абсолютно нормально. Та бувають і такі випадки, коли керівництво вперто хоче людину підвищити, попри її відчуття.
- Якщо ти чітко розумієш, що не хочеш підвищення (чи з особистих, чи з професійних причин) – відмовлятися потрібно максимально коректно.
- Аби не постраждала репутація ані твоя, ані керівника.
Отже, подякуй босу за те, що він тебе так цінує, за можливість зростати, але попроси таки переглянути рішення. І поясни, що морально не готовий до підвищення саме зараз – а от якщо трохи пізніше, то залюбки.
Не бійся говорити правду, якщо відчуваєш, що не хочеш підвищення / Фото pinterest
"Я можу це зробити, але тоді не встигну вчасно закінчити інші важливі справи"
Час – чудовий аргумент. Керівники часто роздають доручення без його урахування. Якщо у тебе стався якраз такий випадок, і ти вочевидь не встигнеш виконати нове завдання через завантаженість – скористайся цією фразою.
- Тоді шеф згадає (з твоєю допомогою), що ти виконуєш важливу роботу.
- І своє нове завдання передоручить комусь іншому, менш зайнятому.
Ще один чудовий спосіб тактовно відмовитися від нового завдання завдяки часу – це попросити керівника: "Я візьмуся, якщо ви мені звільните час для цього".
"Я б хотів уточнити деталі, адже не стикався з подібними завданнями раніше"
Це хитрість, яку можна застосувати тоді, коли не вдалося уникнути нового завдання завдяки аргументу про брак досвіду, вмінь чи знань.
- Доведеться стати на якийсь час занудою.
- Тобто, розпитувати керівника максимально скрупульозно про умови, наслідки, варіанти і так далі й тому подібне.
Є шанс відбити у керівника бажання звертатися до тебе через дрібниці (це, звісно, у тому випадку, якщо він дійсно підійшов до тебе через дрібницю), і він піде до того працівника, який зайвих питань не ставить.
Просто прочитай Чому чоловікові корисно спати вдень: 5 переконливих причин
"Це дуже велике навантаження для мене – боюся, результат буде незадовільним"
"Велике навантаження" майже завжди дорівнює "низька продуктивність". Але тільки ти можеш знати, яке максимальне навантаження можеш витримати без шкоди результатам.
- Отже, коли начальник пропонує взятися за новий складний проєкт, а ще й виконати його за найкоротший строк та будь-яку ціну...
- Спробуй спокійно пояснити, що треба подумати про якість твоєї роботи – причому просто зараз.
Що важливо: якщо ти відмовляєшся від додаткового навантаження, але при цьому обгрунтовуєш це бажанням виконувати роботу гранично якісно – ти не ризикуєш зіпсувати свою професійну репутацію!
Поділитися новиною