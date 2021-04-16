Ты уже знаешь несколько способов, как избежать излишней жертвы, и не испортить отношения с руководством – когда оно пытается поручить тебе дополнительную работу. Но – не все.

Все еще боишься отказываться выполнять все без исключения просьбы начальства? Тогда читай на Men 24 о еще нескольких способах избежания такого рода неприятностей.

В предыдущей серии Да, но нет: 4 ярких примера тактичных фраз для тех, кто не умеет отказывать руководству

Тактичные фразы, которые помогут вежливо отказаться от просьб начальства – 2

"Благодарен за эту возможность, но я еще не готов морально к новой должности"

Хочешь верь хочешь нет, но чувствовать, что еще не готов к повышению – абсолютно нормально . Но бывают и такие случаи, когда руководство упорно хочет человека повысить, несмотря на их чувства.

Если ты четко понимаешь, что не хочешь повышение (по личным или профессиональным причинам) – отказываться нужно максимально корректно.

Чтобы не пострадала репутация ни твоя, ни руководителя.

Итак, поблагодари босса за то, что он тебя так ценит, за возможность расти, но попроси таки пересмотреть решение. И объясни, что морально не готов к повышению именно сейчас – а вот если чуть позже, то с удовольствием.

Если же причинами твоего решения является тяжелая ситуация в семье или проблемы со здоровьем – так и скажи руководителю, что именно это тебя сдерживает. Поверь, он поймет.



Не бойся говорить правду, если чувствуешь, что не хочешь повышения / Фото pinterest

"Я могу это сделать, но тогда не успею вовремя закончить другие важные дела"

Время – замечательный аргумент. Руководители часто раздают поручения без его учета. Если у тебя как раз такой случай, и ты явно не успеешь выполнить новое задание из-за загруженности – воспользуйся этой фразой.

Тогда шеф вспомнит (с твоей помощью), что ты выполняешь важную работу.

И свое новое задание перепоручит другому, менее занятому.

Еще один замечательный способ тактично отказаться от новой задачи благодаря времени – это попросить руководителя: "Я возьмусь, если вы мне освободите время для этого".

Покажи руководству твои текущие проекты – и предложи выбрать, каким из них пожертвовать ради нового поручения. В большинстве случаев ты останешься при своих, ведь "пожертвованное" все равно кому-то придется передать.

"Я бы хотел уточнить детали, ведь не сталкивался с подобными задачами раньше"

Это хитрость , которую можно применить тогда, когда не удалось избежать новой задачи благодаря аргументу о нехватке опыта, умений или знаний.

Придется стать на время занудой .

То есть, расспрашивать руководителя максимально скрупулезно об условиях, последствиях, вариантах и так далее и тому подобное.

Есть шанс отбить у руководителя желание обращаться к тебе из-за пустяков (это, конечно, в том случае, если он действительно подошел к тебе из-за пустяка), и он пойдет к тому работнику, который лишних вопросов не задает.

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"Это очень большая нагрузка для меня – боюсь, результат будет неудовлетворительным"

"Большая нагрузка" почти всегда равно "низкая производительность". Но только ты можешь знать, какую максимальную нагрузку можешь выдержать без ущерба для результатов.

Итак, когда начальник предлагает взяться за новый сложный проект, а еще и выполнить его в кратчайшие сроки и любой ценой...

Попробуй спокойно объяснить, что надо подумать о качестве твоей работы – причем прямо сейчас.