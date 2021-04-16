Спасибо, но нет: еще 4 примера метких фраз для тех, кто не умеет отказывать руководству
Ты уже знаешь несколько способов, как избежать излишней жертвы, и не испортить отношения с руководством – когда оно пытается поручить тебе дополнительную работу. Но – не все.
Источник:24 канал
Все еще боишься отказываться выполнять все без исключения просьбы начальства? Тогда читай на Men 24 о еще нескольких способах избежания такого рода неприятностей.
В предыдущей серии Да, но нет: 4 ярких примера тактичных фраз для тех, кто не умеет отказывать руководству
Тактичные фразы, которые помогут вежливо отказаться от просьб начальства – 2
"Благодарен за эту возможность, но я еще не готов морально к новой должности"
Хочешь верь хочешь нет, но чувствовать, что еще не готов к повышению – абсолютно нормально. Но бывают и такие случаи, когда руководство упорно хочет человека повысить, несмотря на их чувства.
- Если ты четко понимаешь, что не хочешь повышение (по личным или профессиональным причинам) – отказываться нужно максимально корректно.
- Чтобы не пострадала репутация ни твоя, ни руководителя.
Итак, поблагодари босса за то, что он тебя так ценит, за возможность расти, но попроси таки пересмотреть решение. И объясни, что морально не готов к повышению именно сейчас – а вот если чуть позже, то с удовольствием.
Не бойся говорить правду, если чувствуешь, что не хочешь повышения / Фото pinterest
"Я могу это сделать, но тогда не успею вовремя закончить другие важные дела"
Время – замечательный аргумент. Руководители часто раздают поручения без его учета. Если у тебя как раз такой случай, и ты явно не успеешь выполнить новое задание из-за загруженности – воспользуйся этой фразой.
- Тогда шеф вспомнит (с твоей помощью), что ты выполняешь важную работу.
- И свое новое задание перепоручит другому, менее занятому.
Еще один замечательный способ тактично отказаться от новой задачи благодаря времени – это попросить руководителя: "Я возьмусь, если вы мне освободите время для этого".
"Я бы хотел уточнить детали, ведь не сталкивался с подобными задачами раньше"
Это хитрость, которую можно применить тогда, когда не удалось избежать новой задачи благодаря аргументу о нехватке опыта, умений или знаний.
- Придется стать на время занудой.
- То есть, расспрашивать руководителя максимально скрупулезно об условиях, последствиях, вариантах и так далее и тому подобное.
Есть шанс отбить у руководителя желание обращаться к тебе из-за пустяков (это, конечно, в том случае, если он действительно подошел к тебе из-за пустяка), и он пойдет к тому работнику, который лишних вопросов не задает.
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"Это очень большая нагрузка для меня – боюсь, результат будет неудовлетворительным"
"Большая нагрузка" почти всегда равно "низкая производительность". Но только ты можешь знать, какую максимальную нагрузку можешь выдержать без ущерба для результатов.
- Итак, когда начальник предлагает взяться за новый сложный проект, а еще и выполнить его в кратчайшие сроки и любой ценой...
- Попробуй спокойно объяснить, что надо подумать о качестве твоей работы – причем прямо сейчас.
Что важно: если ты отказываешься от дополнительной нагрузки, но при этом обосновываешь это желанием выполнять работу максимально качественно – ты не рискуешь испортить свою профессиональную репутацию!
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