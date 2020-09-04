Хай там як, але є певні риси характеру, які припадають до душі кожній дівчині. Якщо тобі притаманна бодай одна з них – це вже добре. Усі чотири – переможне комбо! Розповідаємо тобі про них, аби ти мав можливість прокачати свої сильні сторони та вразити будь-яку панянку.

Скільки б разів дівчата не розповідали про те, що у кожної свої смаки та вподобання, ми то чудово знаємо, що ведуться вони все одно на певні риси характеру. З приміткою: якщо не всі панянки, то більша їх частина точно. Читай на Men 24 про риси характеру, які зводять з розуму дівчат.

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1. Упевненість

Але тут ми відразу робимо акцент на тому, що впевненість – це не про зухвалість. Якщо ти будеш надто наполегливо й агресивно намагатися з нею познайомитися – будь готовим до того, що вона тебе відшиє. Зробити перший крок – це вже свідчить про те, що перед нею впевнений чоловік. Почни з цього. А також не забувай про ввічливість. Вона, як то кажуть, відчиняє будь-які двері.

Жінки люблять упевнених, але не зухвалих чоловіків / Фото pixabay

2. Почуття гумору

Чоловік без почуття гумору – справжня трагедія. І це не про володіння бородатими анекдотами, які ти сиплеш за будь-якої нагоди. Зовсім ні. Мовиться про те, що чудове почуття гумору допомагає тобі долати усілякі труднощі та негаразди, які часто виникають у житті. Та й у стосунках почуття гумору дозволяє згладжувати гострі кути та з усмішкою підходити до дрібниць, які вона вважає справжньою трагедією.

Почуття гумору допомагає долати труднощі / Фото pixabay

3. Амбіції

Якщо у тебе немає амбіцій – поруч з тобою не захоче бути жодна дівчина. Їм змалечку вкладають у голову, що успішним чоловіка роблять саме вони. І тут ти взявся зламати план зі "створення мільйонера"? О, ні. Вона такого не потерпить. Тим паче, що наявність амбіцій дозволяє не лише досягати успіху, а й свідчить про те, що перед панянкою пристрасний чоловік, який вірить у свої сили.

Відсутність амбіцій може відштовхнути дівчину / Фото pixabay

4. Чистоплотність

Ясна річ, що годинами стовбичити біля дзеркала не потрібно. Але якщо ти геть зовсім нечупара – не дивуйся, що після першого побачення не наступає друге. Просто пам'ятай про те, що твій одяг і взуття мають бути чистими. Також постарайся, щоб не було запаху поту та бруду під нігтями. Але не перестарайся, адже надмірна увага своєму зовнішньому вигляду теж може відштовхнути дівчину.

Пам'ятай про свій зовнішній вигляд / Фото pixabay

Візьми на озброєння

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Прокачуй свої сильні сторони та працюй над недоліками. Усе це не лише зробить тебе кращою версією себе вчорашнього, а й допоможе досягнути успіху не лине на роботі, а й на любовному фронті.