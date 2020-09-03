Як виглядати стильно щодня: поради для сучасних чоловіків
Часи, коли чоловік мав бути ледь трішки красивішим за мавпу, давно відійшли у минуле. Звичайно ж, це не означає, що потрібно годинами сидіти біля дзеркала та шафи. Достатньо лише доглядати за своїм зовнішнім виглядом і не забувати про те, що перше враження про тебе формується завдяки йому.
Ясна річ, що не щодня у тебе буде можливість спокійно та без поспіху збиратися на роботу, ділову зустріч або побачення. Втім, якщо така нагода випадає, то нею потрібно користуватися сповна, адже твій зовнішній вигляд – твоя візитна картка. Читай на Men 24, як привести себе до ладу у повсякденних умовах.
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Зачіска
Передовсім тобі варто визначитися з зачіскою, яка б тобі личила. Тут ми розповідали про трендові стрижки цієї осені, тож можеш сміливо кинути оком на одну із них. Якщо ж похід до барбера уже відбувся, то не слід забувати, що твоя грива потребує базового догляду, аби вона виглядала так само круто, як після візиту.
- Якщо достатньо лише зачесатися – не полінуйся це зробити. Ми чудово розуміємо, що можна і рукою по волоссю пройтись. Але тут є одне суттєве "але": кілька таких рухів і твоя чиста голова почне жирніти, а зачіска – втрачати свій зовнішній вигляд. Тож від цієї звички ми рекомендуємо відмовитися раз і назавжди. Навіть, якщо так роблять усі альфа-самці у твоєму улюбленому серіалі.
Твоя стрижка має бути охайною / Фото pixabay
- Зачіска потребує укладки – зроби її. Даруй, але барбер не просто так над тобою годину чаклував, аби наступного дня ти виглядав так, ніби вийшов з салону "Чародійка". Чоловіче добрий, май стримання та шану до чужої праці. Тим паче, що її плоди у тебе на голові. В ідеалі – відразу ж спитати у свого майстра, чим укладатися та як це робити в домашніх умовах.
Борода
Якщо тобі пощастило, і ти – володар пишної та красивої бороди, то ми можемо хіба позаздрити. Але і тут дуже легко натворити див. Ти ж не хочеш нагадувати ксьондза з сусіднього села? Тоді потрібно не лише виростити пристойну рослинність на обличчі, а й облагородити її.
- Визнач для себе ідеальну довжину, прибери зайве та за допомогою засобів уклади її так, щоб волоски хаотично не вибивалися з загальної композиції.
- Бороди нема – не біда. Глянь на себе у дзеркало та визнач, чи потребує твоя щетина бриття. Брутальна щетина – ок, але і тут є тонка грань, яка відмежовує крутий образ від волоцюги-початківця. Спробуй не переходити її.
Не лінуйся доглядати за бородою / Фото pixabay
Одяг
Якщо ти й досі вибираєш одяг за принципом: тхне або ще не тхне, то від цієї звички теж пора раз і назавжди позбуватися. Водночас варто виробити нову: після прогулянки слід визначати, чи потребує одяг догляду, чи його можна одягнути ще раз. Це позбавить тебе головного болю, пов'язаного з тим, що весь твій буцімто чистий одяг не надто приємно одягати. Гаразд, з чистотою ми розібралися, а далі що?
Усе просто. Поєднуємо базові речі, якщо часу на збирання та роздуми залишилось не так уже й багато.
- Спокійно бери білу футболку та джинси, якщо потрібно просто вибратися гуляти. Якщо погода трохи підкачала – накинь на себе бомбер і матимеш щастя.
- Можеш поекспериментувати з класикою: костюм, гольф і кросівки. Це безпрограшний варіант, який виглядає стильно та сучасно.
- Припікає сонце? Можеш прикинутися власником яхти, убравшись у поло та шорти вище коліна. Доповнити цей образ можна топ-сайдерами або білими кедами.
Не забувай про те, що одяг має бути чистим і випрасованим. Складки виглядають естетично хіба на шарпеях, і то лише у рекламі.
Твій одяг має бути чистим і без неприємного запаху / Фото pixabay
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Взуття
Цьому пункту чомусь більшість чоловіків приділяють не так уже й багато уваги, а досить дарма. Виявляється, недостатньо лише знайти в горі взуття пару, зав'язати шнурівки та піти гуляти.
- Носиш кросівки? Потурбуйся про те, щоб вони були чистими. Ясна річ, що завжди можна відмахуватися фразою Кузьми: "Яка різниця, скільки років твоїм кедам, якщо ти гуляєш у них Парижем!". Але будьмо відвертими, зараз ти не в Парижі та й не надто хочеться скласти враження нечупари лише тому, що було лінь вчора присвятити 5 хвилин догляду за взуттям.
- Поціновувачам класики теж слід трішки заморочитися. Ясна річ, що нахабна пилюка все одно внесе певні корективи, але це не має стати на заваді. Туфлі та мешти слід чистити і пастувати. Рекомендуємо робити це звечора. Таким чином паста встигне засохнути та не так активно вбиратиме пилюку міста.
- Якщо ж твоя улюблена пара взуття уже на ладан дихає – віднеси її до шевця. Цілком імовірно, що їй можна дати друге життя, тож не відкладай до останнього.
Не лінуйтесь доглядати за взуттям / Фото pixabay
Аксесуари
Стриманий образ завжди можна трішки "підсолодити" аксесуарами. Але це не означає, що потрібно відразу і все на себе начіпляти. Спинися, козаче, бо кобила стомиться.
- Вишенькою на торті може стати крутий ремінь з дизайнерською пряжкою або ж сумка-бананка, яка вивільнить не лише твої кишені, а й підкреслить стиль.
- Не варто забувати про головний убір у спеку. Ми тримаємо кулачки за те, щоб вона ще трохи діймала нас, а то літа, здається, було надто мало.
- Хороші сонцезахисні окуляри теж можуть доповнити образ. Але є одна умова: це мають бути хороші окуляри зі склом, яке не завдасть шкоди твоїм очам. Усе решта – до смітника.
Стильні аксесуари довершать твій образ / Фото pixabay
Маємо надію, що ці поради допоможуть тобі почуватися упевненішим і завжди залишатися стильним.