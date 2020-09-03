Часи, коли чоловік мав бути ледь трішки красивішим за мавпу, давно відійшли у минуле. Звичайно ж, це не означає, що потрібно годинами сидіти біля дзеркала та шафи. Достатньо лише доглядати за своїм зовнішнім виглядом і не забувати про те, що перше враження про тебе формується завдяки йому.

Ясна річ, що не щодня у тебе буде можливість спокійно та без поспіху збиратися на роботу, ділову зустріч або побачення. Втім, якщо така нагода випадає, то нею потрібно користуватися сповна, адже твій зовнішній вигляд – твоя візитна картка. Читай на Men 24, як привести себе до ладу у повсякденних умовах.

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Зачіска

Передовсім тобі варто визначитися з зачіскою, яка б тобі личила. Тут ми розповідали про трендові стрижки цієї осені, тож можеш сміливо кинути оком на одну із них. Якщо ж похід до барбера уже відбувся, то не слід забувати, що твоя грива потребує базового догляду, аби вона виглядала так само круто, як після візиту.

Якщо достатньо лише зачесатися – не полінуйся це зробити. Ми чудово розуміємо, що можна і рукою по волоссю пройтись. Але тут є одне суттєве "але": кілька таких рухів і твоя чиста голова почне жирніти, а зачіска – втрачати свій зовнішній вигляд. Тож від цієї звички ми рекомендуємо відмовитися раз і назавжди. Навіть, якщо так роблять усі альфа-самці у твоєму улюбленому серіалі.



Твоя стрижка має бути охайною / Фото pixabay

Зачіска потребує укладки – зроби її. Даруй, але барбер не просто так над тобою годину чаклував, аби наступного дня ти виглядав так, ніби вийшов з салону "Чародійка". Чоловіче добрий, май стримання та шану до чужої праці. Тим паче, що її плоди у тебе на голові. В ідеалі – відразу ж спитати у свого майстра, чим укладатися та як це робити в домашніх умовах.

Борода

Якщо тобі пощастило, і ти – володар пишної та красивої бороди, то ми можемо хіба позаздрити. Але і тут дуже легко натворити див. Ти ж не хочеш нагадувати ксьондза з сусіднього села? Тоді потрібно не лише виростити пристойну рослинність на обличчі, а й облагородити її.

Визнач для себе ідеальну довжину, прибери зайве та за допомогою засобів уклади її так, щоб волоски хаотично не вибивалися з загальної композиції.

Бороди нема – не біда. Глянь на себе у дзеркало та визнач, чи потребує твоя щетина бриття. Брутальна щетина – ок, але і тут є тонка грань, яка відмежовує крутий образ від волоцюги-початківця. Спробуй не переходити її.



Не лінуйся доглядати за бородою / Фото pixabay

Одяг

Якщо ти й досі вибираєш одяг за принципом: тхне або ще не тхне, то від цієї звички теж пора раз і назавжди позбуватися. Водночас варто виробити нову: після прогулянки слід визначати, чи потребує одяг догляду, чи його можна одягнути ще раз. Це позбавить тебе головного болю, пов'язаного з тим, що весь твій буцімто чистий одяг не надто приємно одягати. Гаразд, з чистотою ми розібралися, а далі що?

Усе просто. Поєднуємо базові речі, якщо часу на збирання та роздуми залишилось не так уже й багато.

Спокійно бери білу футболку та джинси , якщо потрібно просто вибратися гуляти. Якщо погода трохи підкачала – накинь на себе бомбер і матимеш щастя.

, якщо потрібно просто вибратися гуляти. Якщо погода трохи підкачала – накинь на себе бомбер і матимеш щастя. Можеш поекспериментувати з класикою : костюм, гольф і кросівки. Це безпрограшний варіант, який виглядає стильно та сучасно.

: костюм, гольф і кросівки. Це безпрограшний варіант, який виглядає стильно та сучасно. Припікає сонце? Можеш прикинутися власником яхти, убравшись у поло та шорти вище коліна. Доповнити цей образ можна топ-сайдерами або білими кедами.

Не забувай про те, що одяг має бути чистим і випрасованим. Складки виглядають естетично хіба на шарпеях, і то лише у рекламі.



Твій одяг має бути чистим і без неприємного запаху / Фото pixabay

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Взуття

Цьому пункту чомусь більшість чоловіків приділяють не так уже й багато уваги, а досить дарма. Виявляється, недостатньо лише знайти в горі взуття пару, зав'язати шнурівки та піти гуляти.

Носиш кросівки? Потурбуйся про те, щоб вони були чистими. Ясна річ, що завжди можна відмахуватися фразою Кузьми: "Яка різниця, скільки років твоїм кедам, якщо ти гуляєш у них Парижем!". Але будьмо відвертими, зараз ти не в Парижі та й не надто хочеться скласти враження нечупари лише тому, що було лінь вчора присвятити 5 хвилин догляду за взуттям.

Поціновувачам класики теж слід трішки заморочитися. Ясна річ, що нахабна пилюка все одно внесе певні корективи, але це не має стати на заваді. Туфлі та мешти слід чистити і пастувати. Рекомендуємо робити це звечора. Таким чином паста встигне засохнути та не так активно вбиратиме пилюку міста.

Якщо ж твоя улюблена пара взуття уже на ладан дихає – віднеси її до шевця. Цілком імовірно, що їй можна дати друге життя, тож не відкладай до останнього.



Не лінуйтесь доглядати за взуттям / Фото pixabay

Аксесуари

Стриманий образ завжди можна трішки "підсолодити" аксесуарами. Але це не означає, що потрібно відразу і все на себе начіпляти. Спинися, козаче, бо кобила стомиться.

Вишенькою на торті може стати крутий ремінь з дизайнерською пряжкою або ж сумка-бананка, яка вивільнить не лише твої кишені, а й підкреслить стиль.

або ж сумка-бананка, яка вивільнить не лише твої кишені, а й підкреслить стиль. Не варто забувати про головний убір у спеку . Ми тримаємо кулачки за те, щоб вона ще трохи діймала нас, а то літа, здається, було надто мало.

. Ми тримаємо кулачки за те, щоб вона ще трохи діймала нас, а то літа, здається, було надто мало. Хороші сонцезахисні окуляри теж можуть доповнити образ. Але є одна умова: це мають бути хороші окуляри зі склом, яке не завдасть шкоди твоїм очам. Усе решта – до смітника.



Стильні аксесуари довершать твій образ / Фото pixabay

Маємо надію, що ці поради допоможуть тобі почуватися упевненішим і завжди залишатися стильним.