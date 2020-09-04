Так или иначе, но есть определенные черты характера, которые приходятся по душе каждой девушке. Если тебе присуща хотя бы одна из них – это уже хорошо. Все четыре – победное комбо! Рассказываем тебе о них, чтобы ты имел возможность прокачать свои сильные стороны и поразить любую барышню.

Сколько бы раз девушки не рассказывали о том, что у каждой свои вкусы и предпочтения, мы то прекрасно знаем, что ведутся они все равно на определенные черты характера. С пометкой: если не все барышни, то большая их часть точно. Читай на Men 24 о чертах характера, которые сводят с ума девушек.

Это интересно

Как выглядеть стильно каждый день: советы для современных мужчин

1. Уверенность

Но здесь мы сразу делаем акцент на том, что уверенность – это не про дерзость . Если ты будешь слишком настойчиво и агрессивно пытаться с ней познакомиться – будь готов к тому, что она тебя отошьет. Сделать первый шаг – это уже свидетельствует о том, что перед ней уверенный мужчина. Начни с этого. А также не забывай о вежливости. Она, как говорят, открывает любые двери.

Женщины любят уверенных, но не вызывающих мужчин / Фото pixabay

2. Чувство юмора

Человек без чувства юмора – настоящая трагедия. И это не о владении бородатыми анекдотами, которые ты сыплешь при любой возможности. Совсем нет. Говорится о том, что прекрасное чувство юмора помогает тебе преодолевать всевозможные трудности и проблемы, которые часто возникают в жизни. И в отношениях чувство юмора позволяет сглаживать острые углы и с улыбкой подходить к мелочам, которые она считает настоящей трагедией.

Чувство юмора помогает преодолевать трудности / Фото pixabay

3. Амбиции

Если у тебя нет амбиций – рядом с тобой не захочет быть ни одна девушка. Им с детства вкладывают в голову, что успешным мужчину делают именно они. И тут ты взялся сломать план по "созданию миллионера" ? О, нет. Она такого не потерпит. Тем более, что наличие амбиций позволяет не только достигать успеха, но и свидетельствует о том, что перед барышней страстный человек, который верит в свои силы.

Отсутствие амбиций может оттолкнуть девушку / Фото pixabay

4. Чистоплотность

Конечно, часами торчать у зеркала не нужно. Но если ты совсем уж неряха – не удивляйся, что после первого свидания не наступает второе. Просто помни о том, что твоя одежда и обувь должны быть чистыми . Также постарайся, чтобы не было запаха пота и грязи под ногтями. Но не переусердствуй, ведь чрезмерное внимание к своему внешнему виду тоже может оттолкнуть девушку.

Помни о своем внешнем виде / Фото pixabay

Возьми на вооружение

Записывайся к барбера: трендовые стрижки, которые подойдут каждому мужчине