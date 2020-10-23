Стосунки – це не лише про цукерково-букетний період, романтичні побачення та спільний перегляд серіалів холодними осінніми вечорами. Це ще й про секс. І він, звичайно ж, має властивість змінюватися під час кожного з етапів стосунків. Ми на Men 24 розповімо про секс-фази, які проходить у стосунках кожна пара.

Ні для кого не таємниця, що стосунки не можуть бути однаковими від їхнього початку та до кінця. Є злети, є й падіння. Це життя. Читай на Men 24 про 4 секс-фази, які проходить у стосунках кожна пара.

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1. Закоханість

Оці чарівні метелики у животі та рожеві окуляри властиві саме фазі закоханості. Під час неї ми вивчаємо поведінку та вподобання другої половинки. А також намагаємося по максимуму пізнати її тіло. Тож немає нічого дивного, що на цю фазу припадає сексуальна активність, яка супроводжується питаннями, пов'язаними з інтимом.

У 2013 році служба онлайн-знайомств Parship проводила дослідження. Його дані свідчать про те, що кожен п'ятий з тисячі опитаних займається сексом зі своїм партнером щодня. Ця цифра стосується пар, які разом до двох років. Після цього рубежу частота занять сексом суттєво скорочується.



На фазу закоханості припадає сексуальна активність / Фото istock

2. Звикання

Спільне життя, побут, діти. Усе це впливає не лише на ваші стосунки, а й на секс. Він стає одноманітнішим, а також більше нагадує "повинність", а не процес для отримання задоволення. Ти вже знаєш, чого вона хоче. Знаєш її улюблену позу. І робиш усе для того, аби й самому отримати задоволення.

Ясна річ, що такий сценарій не може стосуватися усіх пар без винятку. Але потрібно бути чесними бодай із собою: ваша сексуальна активність падає. Якщо для вас обох немає в цьому нічого кримінального – то й засмучуватися не варто. В іншому ж випадку слід щось міняти. І тут на поміч прийде наступна фаза.



Фаза звикання супроводжується зниженням сексуальної активності / Фото adobestock

3. Повторне відкриття

Це нормальна фаза стосунків, які йде на зміну звиканню. Вона з'являється тоді, коли ви починаєте усвідомлювати, що побут починає гасити вогник вашої пристрасті. Тоді ж виникає бажання повернути іскру.

Ви влаштовуєте романтичні побачення при свічках, робите несподівані подарунки, сюрпризи та експериментуєте у ліжку. Ви не просто відверто розмовляєте про секс, а й готові випробувати те, про що колись соромилися сказати вголос.



Повторне відкриття супроводжується експериментами у ліжку / Фото adobestock

4. Фінальний

Ця фаза стосується лише тих пар, які вирішили разом зустріти старість, сидіти на кріслах-гойдалках біля каміна та читати внукам казки. Тут ми стикаємося зі змінами у нашому тілі, які впливають і на наше інтимне життя.

Жінка з віком стикається з клімаксом. У чоловіка можуть виникнути проблеми з потенцією (рекомендуємо після 40 регулярно навідуватися до уролога). Але це не означає, що секс зникає. Навпаки, ви починаєте цінувати його більше. Не намагаєтеся вистрибувати з трусів, лиш би влаштувати секс-марафон.

Ба більше, дослідження свідчать про те, що люди після 80 років теж займаються сексом. Принаймні віддаються плотським утіхам 30% опитаних. Тож не варто після 40 ставити хрест на інтимному житті.

Пам'ятай про те, що секс – невід'ємна складова стосунків. Приємний бонус, а не основа. Тож не потрібно цілком і повністю покладатися на нього, якщо ти хочеш будувати міцні та щасливі стосунки!

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