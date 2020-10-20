Панянки настільки сильно нас люблять, що готові навіть імітувати оргазм. Усе для того, щоб ми не почувалися ніяково, якщо щось пішло не за планом. Але уважні чоловіки знають, як розкусити вмілу хитрунку, яка вдає, що витає на сьомому небі від задоволення. До твоєї уваги ознаки, які свідчать про те, що твоя дівчина імітує оргазм.

Уміти розрізняти імітацію оргазму від справжньої кульмінації важливо. Але не потрібно відразу ж зістрибувати з ліжка та казати: "Попалася! Я знаю, що ти прикидаєшся". Men 24 ділиться з тобою кількома ознаками, які вказують на те, що кохана імітує оргазм.

Варте уваги Як вдовольнити жінку в ліжку: 4 "обов'язково" і 4 "у жодному разі"

1. Її погляд

Лише у порно дівчина під час оргазму дивиться своєму партнерові у вічі. Мовляв: "Який ти герой. Мені так добре". Ага, а щоб так не було. Під час справжнього оргазму твоя партнерка бодай на мить заплющить очі. Тому не ведися, якщо вона починає вигинатися, наче вуж на пательні.

2. Її м'язи

Оргазм супроводжується не лише криками та вигинанням тіла. Досягнення піку задоволення стає причиною ритмічного скорочення не лише м'язів піхви, а й матки та, навіть, тазу. Така пульсація може тривати до 10 секунд. І ти її однозначно відчуєш.

Ясна річ, що і таку поведінку тіла можуть симулювати. Але для цього потрібно добряче тренуватися.



Скорочення м'язів в інтимній зоні свідчать про досягнення оргазму / Фото adobestock

3. Стимуляція ерогенної зони

Рідко панянки відразу ж перестають масувати або стимулювати свою ерогенну зону щойно досягнуть оргазму. Втім, таке буває. Наприклад, коли стимуляція починає приносити не задоволення, а дискомфорт. Тож цей "прапорець" вартий уваги, але не є істиною в останній інстанції.

4. Спокій

Після реального оргазму кохана захоче трішки полежати, відпочити. Навіть може виникнути бажання поспати. Тож ти можеш спробувати влаштувати їй перевірку. Попроси принести води. Якщо вона відразу ж зірветься з ліжка та побіжить по склянку, то або вона нахабно симулювала, або страшенно тебе любить, тож знайшла сили виконати твоє прохання.



Після досягнення оргазму дівчина захоче просто полежати / Фото pxhere

5. Міміка

Під час справжнього оргазму твоїй коханій надзвичайно складно керувати власними емоціями, тож можуть виникати кумедні гримаси. Натомість імітація дозволяє твоїй партнерці виглядати так, наче вона сидить на троні та отримує титул "Міс Всесвіт".

6. Серцебиття

Поміж іншим притиснися до її грудей, коли вона досягне оргазму. Якщо відчуєш шалене серцебиття – все відбувається насправді. Натомість спокійний серцевий ритм може свідчити лише про хорошу акторську майстерність.



Її серцебиття може викрити симуляцію оргазму / Фото istock

У будь-якому випадку, ігнорувати симуляцію оргазму не потрібно. Цілком імовірно, ти недостатньо часу приділить прелюдії або зациклився лише на власному задоволенні. Пам'ятай про те, що добре у ліжку, чи де б ви не кохалися, має бути вам обом. Тож потурбуйся не лише про себе та своє тваринне бажання!

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