Отношения – это не только об конфетно-букетном периоде, романтических свиданиях и совместном просмотре сериалов холодными осенними вечерами. Это еще и о сексе. И, конечно же, он имеет свойство меняться во время каждого из этапов отношений. Мы на Men 24 расскажем о секс-фазах, которые проходит в отношениях каждая пара.

Ни для кого не секрет, что отношения не могут быть одинаковыми от их начала и до конца. Есть взлеты, есть и падения. Это жизнь. Читай на Men 24 о 4 секс-фазах, которые проходит в отношениях каждая пара.

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1. Влюбленность

Эти волшебные бабочки в животе и розовые очки присущие именно фазе влюбленности. Во время нее мы изучаем поведение и предпочтения второй половинки. А также стараемся по максимуму узнать ее тело. Поэтому нет ничего удивительного, что на эту фазу приходится сексуальная активность , которая сопровождается вопросами, связанными с интимом.

В 2013 году служба онлайн-знакомств Parship проводила исследования. Его данные свидетельствуют о том, что каждый пятый из тысячи опрошенных занимается сексом со своим партнером ежедневно. Эта цифра касается пар, которые вместе до двух лет. После этого рубежа частота занятий сексом существенно сокращается.



На фазу влюбленности приходится сексуальная активность / Фото istock

2. Привыкание

Совместная жизнь, быт, дети. Все это влияет не только на ваши отношения, но и на секс. Он становится однообразным, а также больше напоминает "повинность", а не процесс для получения удовольствия. Ты уже знаешь, чего она хочет. Знаешь ее любимую позу. И делаешь все для того, чтобы и самому получить удовольствие.

Понятное дело, что такой сценарий не может касаться всех пар без исключения. Но нужно быть честными хотя бы с собой: ваша сексуальная активность падает. Если для вас обоих нет в этом ничего криминального – и расстраиваться не стоит. В противном случае следует что-то менять. И здесь на помощь придет следующая фаза.



Фаза привыкания сопровождается снижением сексуальной активности / Фото adobestock

3. Повторное открытие

Это нормальная фаза отношений, которая идет на смену привыканию. Она появляется тогда, когда вы начинаете осознавать, что быт начинает гасить огонек вашей страсти. Тогда же возникает желание вернуть искру.

Вы устраиваете романтические свидания при свечах, делаете неожиданные подарки, сюрпризы и экспериментируете в постели. Вы не просто откровенно говорите о сексе, но и готовы испытать то, о чем когда-то стеснялись сказать вслух.



Повторное открытие сопровождается экспериментами в постели / Фото adobestock

4. Финальный

Эта фаза касается только тех пар, которые решили вместе встретить старость, сидеть на креслах-качалках у камина и читать внукам сказки. Здесь мы сталкиваемся с изменениями в нашем теле, которые влияют и на нашу интимную жизнь.

Женщина с возрастом сталкивается с климаксом. У мужчины могут возникнуть проблемы с потенцией (рекомендуем после 40 регулярно посещать уролога). Но это не значит, что секс исчезает. Наоборот, вы начинаете ценить его больше. Не пытаетесь выпрыгивать из трусов, лишь бы устроить секс-марафон.

Более того, исследования свидетельствуют о том, что люди после 80 лет тоже занимаются сексом. По крайней мере отдаются чувственным утехам 30% опрошенных. Поэтому не стоит после 40 ставить крест на интимной жизни.

Помни о том, что секс – неотъемлемая составляющая отношений. Приятный бонус, а не основа. Поэтому не нужно целиком и полностью полагаться на него, если ты хочешь строить крепкие и счастливые отношения!