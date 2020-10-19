Автомобіль – не лише засіб пересування, а й відмінне місце для заняття сексом. Тож, якщо у тебе є автівка та бажання урізноманітнити інтимне життя – не відмовляйся від ідеї зайнятися коханням в машині. А Men 24 поділиться з тобою кількома порадами, які дозволять отримати максимум задоволення.

Якщо ви любите мандрувати на автомобілі, то не зайнятися в ньому сексом – справжній гріх. Men 24 знає кілька хитрощів, які дозволять отримати максимум кайфу під час цього приємного процесу.

Візьми на озброєння Більше питань, ніж відповідей: 5 речей у сексі, які досі залишаються загадкою для більшості

1. Кохайтеся на задньому сидінні

Чому? А тому, що у пориві пристрасті у вас є шанс натиснути на гудок, привернувши увагу на власне авто. Гірший сценарій – ви можете рушити з місця, врізавшись в автівку, що стоїть поруч.



Віддай перевагу сексу на задньому сидінні / Фото Konrad B

2. Можеш скласти сидіння – зроби це

Не всі автомобілі є просторими, тож твоя задача – організувати місце для комфортного сексу. Ти ж не хочеш, щоб кохана постійно вдарялася головою об стелю автівки, а твої ноги – терпли.

3. Місіонерська поза в топі

Секс у машині можна порівняти з тетрісом, але замість цифрових блоків у вас є кінцівки, а ряди "зникають" тільки після оргазму тебе і твоєї партнерки. Тож вам потрібно економити місце під час кохання в машині, і найкращий спосіб зробити це – інтимний секс шкіра до шкіри. Ось чому місіонерська поза ідеальна для сексу в машині. Можеш також спробувати стиль собачки. Але тут потрібно бути готовими до того, що можна гепнутися головою в стелю автівки, якщо вона низька.



Для сексу в авто краще використовувати місіонерську позу / Фото adobestock

4. Одяг – подушки безпеки

Використовуйте вашу одяг як подушки, щоб голова не билася об двері машини. Так само можна скласти під головою теплий светр або куртку, аби шия після заняття сексом не боліла. Загалом, потурбуйся не лише про місце, а й про комфорт під час кохання в авто.

5. Тонуй вікна

Ясна річ, що у нас повністю тонувати вікна автомобіля не можна. Але це не означає, що ти не можеш скористатися певними хитрощами. До прикладу, можеш повісити плед. Та й узагалі, бажано кохатися в автомобілі в темну пору дня та без увімкненого світла. Так процес буде ще інтимнішим і цікавішим.



Потурбуйтеся, щоби вас ніхто не побачив під час сексу в авто / Фото maxim

6. Стиль собачки з відчиненими дверима

Це, звичайно ж, не зовсім секс в машині. У цій позиції партнерка має бути у салоні, а ти – зовні. Але не поспішай надто сильно спускати штани, аби встигнути швидко їх підтягнути, якщо десь з'явиться випадковий свідок вашої інтимної зустрічі.

Пам'ятай про те, що сексом у машині потрібно займатися відповідально. Переконайся, що вона стоїть на ручнику. Що вас ніхто не побачить. Що ви не стоїте під знаком СТОП. Ви ж не хочете провести ніч у райвідділку?

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