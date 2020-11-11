Це дуже простий світ, у якому є чітко чорне, чітко біле, і між ними – не менш чітка межа. Це дуже простий світ, і нереальний. Ми ж живемо у світі тисячі відтінків і мільйона граней. Тож і не дивно, що іноді начебто цілком погані людські якості стають у цілком добрій нагоді.

Люди щиро прагнуть зростити у собі позитивні якості – хоробрість, самовідданість, доброзичливість тощо. Але користуватися тільки ними у насиченому гнівом та насильством світі – було б хибою.

Сьогодні Men 24 розповідає про дрібку якостей, які традиційно вважають поганими, але які доводиться впускати у своє життя, аби бути хорошим і сильним чоловіком, здатним здолати зло.

Зверни увагу 9 корисних звичок, які змінять твоє життя на краще

Самовпевненість

Не варто плутати самовпевненість з упевненістю в собі. Друга – це якість позитивна, ба навіть обов'язкова для кожної людини. Вона ґрунтується на навиках, знаннях, вміннях. Самовпевненість ж не ґрунтується ні на чому.

Самовпевненість – це коли ти брешеш собі ж, що впораєшся з усіма бідами життя. Звучить так собі, правда ж? Так от: самовпевненість дозволяє тобі робити ті відчайдушні вчинки, які б ніколи не зробив на здоровий глузд.

Часто саме вона допомагає знайомитися з дівчатами, вимагати підвищення зарплати, відкривати божевільний бізнес, кидати все і починати з початку, навіть якщо тобі далеко за 30.

Самовпевненість – саме те, що потрібно, коли ти хочеш кардинально змінити своє життя.



Самовпевненість – безпідставна, але саме вона допомагає змінювати життя / Фото pixabay

Цинізм

Ми цинічні. Ми легко жартуємо про смерть, насильство та інші жахи. Сміємося з терактів, малюємо шаржі на релігійні теми, глузуємо з почуттів інших. Час такий, коли або плакати – або сміятися. Другий варіант якийсь цікавіший, хіба ні?

Так от: цинізм допомагає нам захистити себе від тиску ззовні, вберегти психіку. Саме ця так звана "погана якість" робить нас несприйнятливими до гасел новітніх наполеонів та гітлерів.

Цинізм – відмінний захист від криз, пандемій, стагнацій, виборів чи засилля будь-чого на кшталт цього.

Цинізм – це коли ти розумієш, що краще посміятися зі смертю, ніж впадати у шаленство й насильство.



Цинізм – чудовий захист від будь-якого, навіть дуже гучного, нав'язування / Фото pixabay

Нарцисизм

Викинь із голови стереотипи "чоловік не може надмірно дбати про свою зовнішність" чи "чоловік взагалі не повинен дбати про зовнішність". Це повна маячня. І ось один із тисячі доказів:

Безліч соцопитувань і досліджень психологів показали, що "нарциси" цікавлять дівчат куди більше, ніж "справжні чоловіки, які миються раз на три доби".

Якщо ж ти бачиш перед собою хлопця, який носить діряві штани, брудну кофтину і поношені черевики, хіба ти не розумієш, як "добре" така людина контролює своє життя?

Тож бути нарцисом не завжди погано. Так, мужики з заводу можуть на тебе косо дивитися. Чи має це тебе турбувати, якщо тепло дивитимуться дівчата з барів чи офісів? Тільки палицю, гляди, не перегинай.



Підготувався? Красень! Тільки палицю не перегинай / Фото pixabay

Імпульсивність

Імпульсивність властива найчастіше підліткам. Це коли людина хапається то за одне, то за інше, шукає себе, плаче, сміється, злиться вусібіч – такий собі зразок нестабільності. Дорослий дозволити собі нестабільність не може.

А от імпульсивність – може. Вона потрібна, щоб розмити рутину, щоб життя було яскравішим, з більшою кількістю вражень. А ще чоловіки з духом авантюризму, кажуть, більше подобаються жінкам.

Імпульсивні, авантюрні чоловіки – це такі собі "погані хлопці", готові зірватися в подорож у будь-яку секунду, або малювати картини у перервах між боксерськими поєдинками.

Є такий стереотип: дівчата хочуть провести життя з кимось спокійним і надійним, але протягом всього цього життя будуть згадувати "кращі роки", проведені з імпульсивними авантюристами. Хтозна, може й не стереотип це...



Імпульсивність та авантюрність – риси, які можуть допомогти досягти незвичної мети / Фото pixabay

Лють

Лють – не конче риса дикого звіра. Якого могутнього та благородного воїна можна собі уявити без люті? Але лють він використовує тільки для того, щоб захистити людей, а не щоб скривдити.

Так от: лють допомагає людині впоратися зі значно сильнішим суперником. Це емоційний сплеск, який вливає у м'язи силу, а у мозок – рішучість.

Лють необхідна, коли перед тобою небезпека, або коли треба стати на захист близьких.

Але лють треба ще й вміти контролювати. Ми не сумніваємося, що ти це вмієш ;)

Це цікаво Про борги, насильство і зраду: 7 фінансових помилок, які можуть зруйнувати стосунки