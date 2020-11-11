Это очень простой мир, в котором есть четко черное, четко белое, и между ними – не менее четкая граница. Это очень простой мир, и нереальный. Мы же живем в мире тысячи оттенков и миллиона граней. Поэтому неудивительно, что иногда вроде бы вполне плохие человеческие качества годятся для вполне хороших дел.

Люди искренне стремятся вырастить в себе положительные качества – храбрость, самоотверженность, доброжелательность и тому подобное. Но пользоваться только ими в насыщенном гневом и насилием мире – было бы недостатком.

Сегодня Men 24 рассказывает о нескольких качествах, которые традиционно считают плохими , но которые приходится впускать в свою жизнь, чтобы быть хорошим и сильным мужчиной, способным преодолеть зло.

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Самоуверенность

Не стоит путать самоуверенность с уверенностью в себе. Вторая – это качество положительное, даже обязательное для каждого человека. Она основывается на навыках, знаниях, умениях. Самоуверенность же не основывается ни на чем.

Самоуверенность – это когда ты лжешь себе же, что справишься со всеми бедами жизни. Звучит так себе, правда? Так вот: самоуверенность позволяет тебе делать те отчаянные поступки , которые никогда не сделал бы в здравом уме.

Часто именно она помогает знакомиться с девушками, требовать повышения зарплаты, открывать сумасшедший бизнес, бросать все и начинать с начала, даже если тебе далеко за 30.

Самоуверенность – именно то, что нужно, когда ты хочешь кардинально изменить свою жизнь.



Самоуверенность – безосновательна, но именно она помогает изменять жизнь / Фото pixabay

Цинизм

Мы циничны. Мы легко шутим о смерти, насилии и прочих ужасах. Смеемся над терактами, рисуем шаржи на религиозные темы, насмехаемся над чувствами других. Время такое, когда или плакать – или смеяться. Второй вариант какой-то более интересный, разве нет?

Так вот: цинизм помогает нам защитить себя от давления извне, уберечь психику. Именно это так называемое "плохое качество" делает нас невосприимчивыми к лозунгам новейших наполеонов и гитлеров.

Цинизм – отличная защита от кризисов, пандемий, стагнации, выборов, засилья чего угодно вроде этого.

Цинизм – это когда ты понимаешь, что лучше посмеяться со смертью, чем впадать в неистовство и насилие.



Цинизм – превосходная защита от любого, даже очень громкого, навязывания / Фото pixabay

Нарциссизм

Выбрось из головы стереотипы "мужчина не может чрезмерно заботиться о своей внешности" или "мужчина вообще не должен заботиться о внешности". Это полный бред. И вот одно из тысячи доказательств:

Множество соцопросов и исследований психологов показали, что "нарциссы" интересуют девушек куда больше, чем "настоящие мужчины, которые моются раз в трое суток".

Если ты видишь перед собой парня, который носит дырявые штаны, грязную кофточку и поношенные ботинки, разве ты не понимаешь, как "хорошо" такой человек контролирует свою жизнь?

Поэтому быть нарциссом не всегда плохо. Да, мужики с завода могут на тебя косо смотреть. Должно ли это тебя беспокоить, если тепло смотреть будут девушки из баров или офисов? Только палку, смотри не перегни.



Подготовился? Красавец! Только палку не перегибай / Фото pixabay

Импульсивность

Импульсивность свойственна чаще всего подросткам. Это когда человек хватается то за одно, то за другое, ищет себя, плачет, смеется, злится невпопад – такой себе образец нестабильности. Взрослый позволить себе нестабильность не может.

А вот импульсивность – может. Она нужна, чтобы размыть рутину, чтобы жизнь была ярче, с большим количеством впечатлений. А еще мужчины с духом авантюризма, говорят, больше нравятся женщинам.

Импульсивные, авантюрные мужчины – это такие "плохие парни", готовые сорваться в путешествие в любую секунду, или рисовать картины в перерывах между боксерскими поединками.

Есть такой стереотип: девушки хотят провести жизнь с кем-то спокойным и надежным, но в течение всей этой жизни будут вспоминать "лучшие годы", проведенные с импульсивными авантюристами. Кто знает, может и не стереотип это...



Импульсивность и авантюрность – черты, которые могут помочь достичь необычной цели / Фото pixabay

Ярость

Ярость – не обязательно черта дикого зверя. Какого мощного и благородного воина можно себе представить без ярости? Но ярость он использует только для того, чтобы защитить людей, а не чтобы обидеть.

Так вот: ярость помогает человеку справиться со значительно более сильным соперником. Это эмоциональный всплеск, который вливает в мышцы силу, а в мозг – решительность.

Ярость необходима, когда перед тобой опасность, или когда надо встать на защиту близких.

Но ярость надо еще и уметь контролировать. Мы не сомневаемся, что ты это умеешь ;)