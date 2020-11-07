Якщо ти хочеш спробувати зруйнувати стосунки зі своєю половинкою, не обговорюй з нею бюджет, приховуй доходи, залазь у борги, тринькай гроші чи навпаки – економ на всьому. Але якщо стосунки ти хочеш тримати у гармонії, уникай цих помилок.

Про найпоширеніші помилки у фінансовій поведінці сьогодні розповідатиме Men 24. Звісно, мовитиметься й про те, як цих помилок уникнути та зберегти гармонію у стосунках у парі.

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Борги та розтринькування грошей

Проблема: дуже часто люди, які просто не вміють керувати своїми грошима, потрапляють у кредитну пастку та набирають боргів. Багато боргів – не часто, а завжди – перетворюють життя на пекло.

Дзвінки колекторів, необхідність щомісяця віддавати кредиторам чи не всі доходи й відмовляти собі у базових потребах – таке може зруйнувати будь-яку пару. Особливо якщо боргів набрав хтось один.

Як уникнути: планувати витрати спільно з партнером. І, звісно, не брати кредитів без крайньої потреби.



Гроші є? Плануй витрати. Нема грошей? Плануй прибутки / Фото pinterest

Приховування доходів і витрат

Проблема: Financial Infidelity. Це поширене явище, перекласти можна як "фінансова зрада". Іноді на це штовхає жадібність, частіше у чоловіків – бажання повністю контролювати свої гроші. Причин багато.

Фінансова зрада – чіткий індикатор недовіри у парі. Соцопитування у США, наприклад, показали, що третина людей вважають фінансову зраду гіршу за сексуальну.

Як уникнути: бути чесним зі своєю половинкою. Якщо ти не довіряєш їй, добре подумай – чи це та людина, яка тобі потрібна. Якщо ж таки та – це ще один аргумент, аби разом знайти рішення.

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Ігнорування бюджету

Не проблема, але прикрість: якщо кожна друга родина (чи пара) ведуть спільний сімейний бюджет – це добре, але краще було б, якби вели всі.

Якщо партнери чітко розуміють, куди йдуть гроші, то й відкладати можуть ефективно, а отже й почувати себе впевненіше, спокійніше. Відсутність обліку фінансів впливає на стосунки дотично, та все ж: спокій у грошах дорівнює менше конфліктів.

Як уникнути: спробуй записувати витрати й доходи (чи в блокноті, чи в Excel, чи в якомусь мобільному додатку). Постав собі фінансові цілі на рік, на 5, на 10 років. Порахуй, скільки треба відкладати, щоб цих цілей досягти.



Ігнорування бюджету може призвести до купи конфліктів у родині / Фото pinterest

Надмірна економія

Не проблема, але бісить: облік витрат і розумна економія – це добре, але навіщо ж відмовлятися від елементарних речей і боротися за кожну копійку? Рано чи пізно така поведінка вибісить будь-кого.

Навряд чи комусь хочеться бути у стосунках із людиною, яка постійно торгується на ринку за кожну покупку й шукає найнижчу ціну, або з людиною, яка постійно цим дорікає.

Як уникнути: обговори з партнером речі, від яких кожен з вас готовий відмовитися заради економії, а від яких – ні. Від цього й відштовхуйтеся. Якщо не виходить – поміркуйте разом, чи не варто мати роздільні бюджети.

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Гра в мовчанку

Не проблема, а біда: відсутність розуміння того, що у всіх людей – різні уявлення про гроші. Хтось живе на широку ногу, а хтось ретельно економить, причому безвідносно до прибутків. Хтось вірить у дієвість спільного бюджету в родині, а хтось є адептом "мої гроші – моя справа". Хтось мріє купити квартиру, а хтось – об'їхати весь світ.

Відкрито обговорювати гроші (здебільшого прибутки) у нашому суспільстві не заведено, навіть із партнером. Тож цю тему в парі часто замовчують, що продукує безліч конфліктів.

Як уникнути: обов'язково обговорюй фінансові питання з половинкою, причому від самого початку стосунків. Від "хто платить у кафе" до "чи вести спільний бюджет" – все треба проговорювати. Це не лише нормально, це – необхідно. Адже після проговорення можна досягти компромісу, а без нього – тільки конфлікту.



Обговоріть фінансові питання, це допоможе уникнути проблем у стосунках / Фото pinterest

Самозакоханість та егоїзм

Проблема: у пари – загальний бюджет, але чомусь хтось один вважає, що може ці гроші витрачати на власний розсуд. Наприклад, днями їздити у таксі, поки партнер ходить пішки, прагнучи зекономити.

Очевидно ж, жодній людині не сподобається, якщо друга половина буде думати тільки про себе.

Як уникнути: якщо складаєте бюджет разом, то й витрачайте разом (чи бодай симетрично). Це ж елементарна справедливість і турбота про кохану людину. Ну, або таки відмовляйтеся від спільного бюджету.

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Фінансове насильство

Проблема: одна людина у парі маніпулює іншою, а використовує для цього гроші. Фінансове насильство вважають різновидом емоційного насильства. Жертвою найчастіше є той чи та, хто не має власного доходу.

Варіантів фінансового насильства дуже багато: той (та), хто дає гроші, ставить різні умови, змушує випрошувати кожну копійку, загрожує позбавити чогось і так далі. Адже партнер повністю залежний. Наслідки такого насильства бувають вкрай важкими – аж до серйозних проблем зі здоров'ям, як фізичним, так і психічним.

Як уникнути: стосунки – це про любов, партнерство і взаємоповагу. Навіть якщо один із партнерів заробляє більше й утримує родину – він не має права принижувати іншого й маніпулювати ним. Для жертви вихід один – знайти можливість стати фінансово незалежним. Вихід для того, хто схильний чинити насильство – психотерапія.