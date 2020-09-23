Щоб відмінно почуватися щодня потрібно виробити правильні звички. Цього разу ми пройдемося по твоїх харчових вподобаннях, аби ти перестав нарешті їсти у фастфудах. Гайда ставати на шлях істини.

Отже, чим замінити не надто корисні продукти та що обов'язково має бути у твоє раціоні розповідає Men 24.

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1. Фрукти замість цукерок

Знайти зараз хороші та якісні солодощі – не завжди проста задача. Але й ними не варто зловживати, адже такі смаколики містять досить багато цукру. Тож, якщо тобі хочеться чогось солоденького – віддай перевагу фруктам.

Вони не лише задовольнять твої побажання, а й наситять організм. А клітковина, яка міститься у фруктах, допоможе організму швидше обробити отриманий цукор.

2. Ходи на закупи ситим

Якщо ти навідаєшся до магазину голодним – шанси купити всілякий харчовий непотріб ростуть з геометричною прогресією. Тож експерти наголошують на тому, що покупки натщесерце – погана ідея.

Перед походом до крамниці не забудь не лише трішки попоїсти, а й скласти список, аби не купити зайвого.



Уникай покупок натщесерце / Фото pixabay

3. Навчися нарешті готувати

По-перше, приготування їжі дозволяє добряче скинути стрес і розслабитися. Ідеально після важкого робочого дня, коли потрібно викинути з голови зайве.

По-друге, так ти зможеш нарешті бути упевненим у тому, а що ж ти їси. Так зникнуть сумніви стосовно того, чи не порушуєш ти рекомендації свого тренера, насолоджуючись стравами у кафе біля дому.

По-третє, ти нарешті почнеш економити гроші. Страви, приготовлені власноруч, у більшості випадків по собівартості значно дешевші, ніж у будь-якому бістро. От спробуй і перевір.



Спробуй запекти рибу або приготувати її на грилі / Фото shutterstock

4. Пий каву

Про користь та шкоду кави можна сперечатися годинами, але ми все ж рекомендуємо віддавати перевагу цьому напою. Ба більше, ти можеш собі дозволити на день випивати по 3 – 5 чашок еспресо, якщо, звичайно ж, у тебе немає проблем з серцем.

Але каву потрібно пити без цукру, вершків, молока й інших сиропів. Так ти зможеш не лише насолодитися її смаком, а й отримати максимум користі.

5. Паста з авокадо замість звичайного масла

З хорошим і якісним вершковим маслом така ж халепа як і з цукерками. Адже не все те масло, що так називається. Тож ми рекомендуємо не труїти себе своїми ж руками.

Максимум користі твоєму організму може принести паста з авокадо. Цей фрукт – відмінне джерело корисних жирів, а також містить калій, магній, вітаміни. С, E та клітковину. Та й ціна одного плода не така вже й моторошна, якщо пригадати вартість хорошого масла.



Замість вершкового масла використовуй пасту з авокадо / Фото pixabay

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Корисне та здорове харчування – це не завжди про шалені витрати. Краще порахуй, скільки грошей ти витрачаєш на чипси та фастфуд. Підозрюємо, що на цю суму можна було б спокійненько кілька днів харчуватися правильною, а головне смачною їжею!