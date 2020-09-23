Чтобы отлично себя чувствовать каждый день нужно выработать правильные привычки. На этот раз мы пройдемся по твоим пищевым предпочтениям, чтобы ты перестал наконец есть в фастфудах. Айда становиться на путь истины.

Итак, чем заменить не слишком полезные продукты и что обязательно должно быть в твоем рационе рассказывает Men 24 .

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1. Фрукты вместо конфет

Найти сейчас хорошие и качественные сладости – не всегда простая задача. Но и ими не стоит злоупотреблять, ведь такие вкусности содержат довольно много сахара. Поэтому, если тебе хочется чего-то сладенького – отдай предпочтение фруктам.

Они не только удовлетворят твои пожелания, но и насытят организм. А клетчатка, которая содержится во фруктах, поможет организму быстрее обработать полученный сахар .

2. Совершайте покупки с ы тим

Если ты наведаешься в магазин голодным – шансы купить всякий пищевой мусор растут с геометрической прогрессией. Поэтому эксперты отмечают, что покупки натощак – плохая идея.

Перед походом в магазин не забудь немного поесть, а также составить список, чтобы не купить лишнего .



Избегай покупок натощак / Фото pixabay

3. Научись наконец готовить

Во-первых, приготовление пищи позволяет сбросить стресс и расслабиться . Идеально после тяжелого рабочего дня, когда нужно выбросить из головы лишнее.

Во-вторых, так ты сможешь наконец быть уверенным в том, а что же ты ешь . Так исчезнут сомнения в том, не нарушаешь ли ты рекомендации своего тренера, наслаждаясь блюдами в кафе у дома.

В-третьих, ты наконец начнешь экономить деньги . Блюда, приготовленные собственноручно, в большинстве случаев по себестоимости значительно дешевле, чем в любом бистро. Вот попробуй и проверь.



Попробуй приготовить рибу на гриле / Фото shutterstock

4. Пей кофе

О пользе и вреде кофе можно спорить часами, но мы все же рекомендуем отдавать предпочтение этому напитку. Более того, ты можешь себе позволить в день выпивать по 3 – 5 чашек эспрессо, если, конечно же, у тебя нет проблем с сердцем.

Но кофе нужно пить без сахара, сливок, молока и других сиропов . Так ты сможешь не только насладиться его вкусом, но и получить максимум пользы.

5. Паста из авокадо вместо сливочного масла

С хорошим и качественным сливочным маслом такая же неприятность, как и с конфетами. Ведь не все то масло, что ним называется. Поэтому мы рекомендуем не травить себя своими же руками.

Максимум польз ы твоему организму может принести паста из авокадо. Этот фрукт – отличный источник полезных жиров, а также содержит калий, магний, витамины. С, E и клетчатку . И цена одного плода не такая уж жуткая, если вспомнить стоимость хорошего масла.



Вместо сливочного масла используй пасту из авокадо / Фото pixabay

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