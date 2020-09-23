5 привычек здорового образа жизни, которые должен выработать каждый мужчина
Чтобы отлично себя чувствовать каждый день нужно выработать правильные привычки. На этот раз мы пройдемся по твоим пищевым предпочтениям, чтобы ты перестал наконец есть в фастфудах. Айда становиться на путь истины.
Итак, чем заменить не слишком полезные продукты и что обязательно должно быть в твоем рационе рассказывает Men 24.
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1. Фрукты вместо конфет
Найти сейчас хорошие и качественные сладости – не всегда простая задача. Но и ими не стоит злоупотреблять, ведь такие вкусности содержат довольно много сахара. Поэтому, если тебе хочется чего-то сладенького – отдай предпочтение фруктам.
- Они не только удовлетворят твои пожелания, но и насытят организм. А клетчатка, которая содержится во фруктах, поможет организму быстрее обработать полученный сахар.
2. Совершайте покупки сытим
Если ты наведаешься в магазин голодным – шансы купить всякий пищевой мусор растут с геометрической прогрессией. Поэтому эксперты отмечают, что покупки натощак – плохая идея.
- Перед походом в магазин не забудь немного поесть, а также составить список, чтобы не купить лишнего.
Избегай покупок натощак / Фото pixabay
3. Научись наконец готовить
Во-первых, приготовление пищи позволяет сбросить стресс и расслабиться. Идеально после тяжелого рабочего дня, когда нужно выбросить из головы лишнее.
Во-вторых, так ты сможешь наконец быть уверенным в том, а что же ты ешь. Так исчезнут сомнения в том, не нарушаешь ли ты рекомендации своего тренера, наслаждаясь блюдами в кафе у дома.
В-третьих, ты наконец начнешь экономить деньги. Блюда, приготовленные собственноручно, в большинстве случаев по себестоимости значительно дешевле, чем в любом бистро. Вот попробуй и проверь.
Попробуй приготовить рибу на гриле / Фото shutterstock
4. Пей кофе
О пользе и вреде кофе можно спорить часами, но мы все же рекомендуем отдавать предпочтение этому напитку. Более того, ты можешь себе позволить в день выпивать по 3 – 5 чашек эспрессо, если, конечно же, у тебя нет проблем с сердцем.
- Но кофе нужно пить без сахара, сливок, молока и других сиропов. Так ты сможешь не только насладиться его вкусом, но и получить максимум пользы.
5. Паста из авокадо вместо сливочного масла
С хорошим и качественным сливочным маслом такая же неприятность, как и с конфетами. Ведь не все то масло, что ним называется. Поэтому мы рекомендуем не травить себя своими же руками.
- Максимум пользы твоему организму может принести паста из авокадо. Этот фрукт – отличный источник полезных жиров, а также содержит калий, магний, витамины. С, E и клетчатку. И цена одного плода не такая уж жуткая, если вспомнить стоимость хорошего масла.
Вместо сливочного масла используй пасту из авокадо / Фото pixabay
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Полезное и здоровое питание – это не всегда о бешеных деньгах. Лучше посчитай, сколько ты тратишь на чипсы и фастфуд. Подозреваем, что на эту сумму можно было бы спокойненько несколько дней питаться правильной, а главное вкусной едой!