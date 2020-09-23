Приготування сніданку може бути справжнім мистецтвом. Особливо, якщо до цього процесу залучити спортивне купе. Наш герой під ніком @albert_and_grill приготував яєчню на 717-сильному двигуні свого Dodge Challenger. Дивися та вчися, салаго!

Men 24 мільярд разів чув про те, що через аномальну спеку на капоті автомобілів можна було посмажити яйця. Але мало кому спало на думку для цього процесу використати саме двигун автомобіля. Мало кому, але не Альберту, котрий використав свій суперкар для того, аби не залишитися зранку голодним.

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Для приготування незвичайної яєчні по-суперкарівськи тобі знадобиться: кондитерське кільце, 1 сире яйце й усього один Dodge Challenger з 6,2-літровим HEMI V8 потужністю 717 "конячок".

Спосіб приготування: поставити кільце на двигун і вбити всередину яйце. Посоли, поперчи та закрити капот автомобіля. Збільшити обороти двигуна.

Для досягнення оптимальної температури потрібно протягом 10 хвилин підтримувати близько 4000 оборотів. Вуаля! Страва готова. І якщо вірити нашому блогерові, вона вийшла доволі їстівною.

Відео з приготуванням Hellcat Egg:

До слова, страва має навіть особливу назву – Hellcat Egg (у перекладі "Яйце пекельної кішки") на честь найпотужнішого двигуна американської компанії.

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Залишилося знайти сусіда з Dodge Challenger Hellcat або ж самому купити, щоб і собі такий сніданок приготувати.