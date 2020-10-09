Часто ми здаємося ще до початку боротьби. Стосується це й відвідування спортзалу. Побудова ідеального тіла – не завжди проста задача. А міфи, які навколо неї витають, часто стоять на заваді досягненню бажаного результату. Спробуймо на Men 24 зруйнувати 5 найпоширеніших міфів про тренування.

Не кожен чоловік, який задумується над походами у спортзал, хоче виглядати, наче качок. Декому просто потрібно зігнати зайве. Хтось же має бажання підтягнути тіло. Men 24 зруйнує 5 поширених міфів, які гальмують процес прокачування твого тіла. Годі у них вірити!

Візьми на озброєння 5 ознак, що ти втрачаєш м'язову масу замість жирової

1. "Я не хочу бути кремезним качком. Боюся перекачатися"

Так, бувають і такі чоловіки, які не прагнуть обростати м'язами настільки, що за ними ледве буде видно голову. Але фітнес-тренери наголошують на тому, що похід у спортзал не тотожний з зовнішнім виглядом качка.

Щоби наростити масивні ноги, руки та шию потрібні роки тренування, правильне харчування та неабияка витримка. Регулярне навідування спортзалу не перетворять тебе на кремезного качка.



Щоб стати кремезним качком недостатньо кілька разів на тиждень ходити у зал / Фото istock

2. "Неможливо накачатися без додаткових препаратів"

А от і ні. Просто у кожного організму є своя межа, яку він без додаткових стимулів не може перетнути. Тож, якщо у тебе не стоїть задача накачати біцуху обсягом зі стегно коханої, то і перейматися немає сенсу.

Для створення красивого рельєфу достатньо регулярно тренуватися та правильно харчуватися. Ми тут тобі Америку не відкрили, маємо надію.



Для появи рельєфу достатньо тренувань і здорового харчування / Фото pixabay

3. "Протеїн і всі добавки шкідливі для здоров'я"

Почнемо з того, що не все те спортивне харчування, що ним називається. Тож правильні професійні добавки твоєму організму шкоди не завдадуть. Натомість інші суміші можуть просто не принести бажаного результату. Але виносити гроші будуть.

Тренери рекомендують не купувати спортивне харчування без консультації з ними. Цілком імовірно, що в тебе є певні протипоказання, про які ти можеш не підозрювати.



Протеїнові коктейлі не завдадуть шкоди, якщо у тебе немає протипоказань / Фото Myprotein

4. "У мене немає часу на здорове харчування"

Це одна з найпопулярніших відмазок тих, хто просто лінується взяти себе в руки. Насправді ж, здорове харчування максимально просте. Тут не потрібно готувати бозна-що з високої кухні.

Просто звари крупу, наріж свіжі овочі та запечи м'ясо або рибу. Це точно не складніше, ніж приготувати улюблений борщ. Проти борщу ми не маємо нічого проти, якби ти спитав.



Корисне харчування не вимагає годинного простоювання на кухні / Фото adobestock

5. "У мене широка кістка"

Цей пункт присвячується усім фанатам "Південного парку" (рекомендуємо глянути, якщо ти досі цього не зробив). Тренери нагадують, що широка кістка й обростання жиром не мають нічого спільного. Тож годі себе шкодувати та тихцем під'їдати бабусині пиріжечки вночі.

Ясна річ, що генетика впливає на твою фігуру. Але не настільки, щоб ти здався. Походи до спортзалу покажуть тобі, що твоє тіло може змінюватися в кращу сторону. А зміни тобі настільки сподобаються, що жарти про широку кістку ти забудеш дуже скоро.



Широка кістка – не означає, що тіло неможливо змінити / Фото Rido

Не бійся спробувати. Похід до спортзалу або заняття спортом удома не перетворять тебе на кремезного качка, а також не завдадуть тобі шкоди. Головне – підходити до цього з розумом.

Читай також Прокачуй тіло і розум: 5 вагомих причин зайнятися бойовими мистецтвами чоловікові