Якщо ти не хочеш ходити до спортзалу, але все ж виникає бажання тримати тіло в тонусі, – бойові мистецтва саме для тебе. Розповідаємо на Men 24, чому кожен чоловік має спробувати ними зайнятися та що вони принесуть не лише твоєму здоров'ю.

Бойові мистецтва дозволяють не лише прокачати всі групи м'язів, а й можуть принести масу користі. Читай на Men 24 про 5 вагомих причин зайнятися бойовими мистецтвами.

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1. Ти розвиватимеш своє тіло

Твоє тіло потребує фізичної активності, тож не варто ігнорувати тренування. Але ми чудово розуміємо, що монотонні походи до спортзалу подобаються далеко не всім. Тож оптимальний варіант для тебе – заняття бойовими мистецтвами.

Вони прокачають твою витривалість, дозволять наростити м'язову масу, а також покажуть, як нею володіти.

Ба більше, володіння бойовими мистецтвами дозволить тобі "ліквідувати" поганців, які чіпляються до твоєї дівчини. Ми вважаємо, що це ідеальний сценарій.



Бойові мистецтва прокачують усі групи м'язів / istock

2. Ти заведеш корисні знайомства

Під час занять бойовими мистецтвами прокачуватиметься не лише твоє тіло, а й коло знайомих. Ти матимеш можливість спілкуватися з людьми, у яких такі ж інтереси як у тебе. Це дозволить мотивувати себе, аби не пропускати тренування.

Не виключено, що серед нових знайомих будуть і ті, хто може стати твоїм діловим партнером.

3. Ти зміниш погляди на життя

Ти можеш лише приблизно оцінити можливості свого тіла. Але воно з кожним тренуванням дивуватиме тебе все більше. Але це не єдина "родзинка" бойових мистецтв. Вони дозволять буквально відчути нове дихання.

Ти станеш спокійнішим, виваженішим, по-філософськи ставитимешся до проблем. Усе це дозволить досягнути успіху у сфері, якою ти займаєшся.



Ти почнеш спокійніше ставитися до проблем / rawpixel

4. Твоє життя буде здоровим

Здоровий спосіб життя – це не про те, щоб цілими днями їсти петрушку, пити смузі та ходити до залу. Це весь комплекс, який охоплює також відмову від шкідливих звичок, здоровий і повноцінний сон, відсутність стресів.

Бойові мистецтва дозволять бачити результати своїх старань. Тож ти й сам не захочеш після тренування харчуватися фастфудом. Та й організм вимагатиме більше відпочинку, ніж зазвичай.

5. Ти побореш хандру

Восени почати ходити на бойові мистецтва – хороша ідея. Вони дозволять не лише спілкуватися з однодумцями та прокачувати тіло, а й позбуватися негативних або апатичних думок. Ти відволікатимешся від проблем, які виникають у твоєму житті.

Бойові мистецтва – найкращий антидепресант. Тож ними варто займатися, аби підтримувати здоров'я психіки.



Бойові мистецтва допомагають побороти хандру / Фото shutterstock

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Спробуй займатися бойовими мистецтвами. Вони не лише прокачають твоє тіло, а й розум.