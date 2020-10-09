Часто мы сдаемся еще до начала борьбы. Касается это и посещение спортзала. Построение идеального тела – не всегда простая задача. А мифы, которые вокруг нее витают, часто мешают достижению желаемого результата. Попробуем на Men 24 разрушить 5 самых распространенных мифов о тренировках.

Не каждый человек, который задумывается над походами в спортзал, хочет выглядеть, как качок. Некоторым просто нужно согнать лишнее. Кто-то же желает подтянуть тело. Men 24 разрушит 5 распространенных мифов, которые тормозят процесс прокачки твоего тела. Хватит в них верить!

Возьми на вооружение 5 признаков, что ты теряешь мышечную массу вместо жировой

1. "Я не хочу быть крепким качком. Боюсь перекачаться"

Да, бывают и такие мужчины, которые не хотят обрастать мышцами настолько что за ними едва ли будет видно голову. Но фитнес-тренеры отмечают, что поход в спортзал не тождественен с внешним видом качка.

Чтобы нарастить массивные ноги, руки и шею нужны годы тренировки , правильное питание и незаурядная выдержка. Регулярное хождение в спортзал не превратит тебя на здорового качка.



Чтобы стать крепким качком недостаточно несколько раз в неделю ходить в зал / Фото istock

2. "Невозможно накачаться без дополнительных препаратов"

А вот и нет. Просто у каждого организма есть свой предел, который он без дополнительных стимулов не может пересечь. Поэтому, если у тебя не стоит задача накачать бицуху объемом с бедро любимой, то и переживать нет смысла.

Для создания красивого рельефа достаточно регулярно тренироваться и правильно питаться . Мы тут тебе Америку не открыли, надеемся.



Для появления рельефа достаточно тренировок и здорового питания / Фото pixabay

3. "Протеин и все добавки вредны для здоровья"

Начнем с того, что не все то спортивное питание, что им называется. Поэтому правильные профессиональные добавки твоему организму вреда не нанесут. Зато другие смеси могут просто не принести желаемого результата. Но выносить деньги будут.

Тренеры рекомендуют не покупать спортивное питание без консультации с ними . Вполне вероятно, что у тебя есть определенные противопоказания, о которых ты можешь не подозревать.



Протеиновые коктейли не нанесут вреда, если у тебя нет противопоказаний / Фото Myprotein

4. "У меня нет времени на здоровое питание"

Это одна из самых популярных отмазок тех, кто просто ленится взять себя в руки. На самом деле, здоровое питание максимально простое. Здесь не нужно готовить что-то с высокой кухни.

Просто свари крупу, нарежь свежие овощи и запеки мясо или рыбу . Это точно не сложнее, чем приготовить любимый борщ. Против борща мы не имеем ничего против, если бы ты спросил.



Полезное питание не требует часового простоя на кухне / Фото adobestock

5. "У меня широкая кость"

Этот пункт посвящается всем фанатам "Южного парка" (рекомендуем посмотреть, если ты до сих пор этого не сделал). Тренеры напоминают, что широкая кость и обрастания жиром не имеют ничего общего. Поэтому не стоит себя жалеть и потихоньку подъедать бабушкины пирожки ночью.

Понятное дело, что генетика влияет на твою фигуру. Но не настолько, чтобы ты сдался. Походы в спортзал покажут тебе, что твоё тело может меняться в лучшую сторону . И изменения тебе настолько понравятся, что шутки о широкой кость ты забудешь очень скоро.



Широкая кость – не значит, что тело невозможно изменить / Фото Rido

Не бойся попробовать. Поход в спортзал или занятия спортом дома не превратят тебя в здорового качка, а также не нанесут тебе вреда. Главное – подходить к этому с умом.