Якщо ти почав ходити у спортзал з двома цілями: скинути жирову масу та наростити м'язову, то наш матеріал саме для тебе. Ми розповімо тобі про ознаки, які свідчать про те, що замість бажаного схуднення ти втрачаєш саме м'язову масу. Тож зверни увагу на своє тіло, аби не гальмувати процес досягнення бажаного рельєфу.

Часто так буває, що ти намагаєшся всіма силами худнути, займаєшся спортом, тягаєш "залізо", а результат щось не надто поспішає тебе тішити. Ба більше, бувають ситуації, коли замість жиру ти втрачаєш м'язи. Саме про це ми й на Men 24 тобі розповімо.

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Стрімка втрата ваги

Цей пункт стосується лише чоловіків із середнім типом статури. Експерти наголошують, що вони можуть втрачати по одному кілограму ваги на тиждень без загрози здоров'ю. Якщо ж цифри зникають швидше, ніж ти займаєшся у спортзалі, – необхідно звернутися до лікаря або проконсультуватися зі своїм тренером.



Надто різка втрата ваги може свідчити про зниження м'язової маси / Фото istock

Стрімкий набір ваги

Втрата м'язової маси може бути пов'язана також і з набором ваги. Тож не потрібно думати, що плюс десять кілограмів на вагах – це точно м'язи. Ба більше, експерти наголошують на тому, що малий відсоток м'язів також може стати причиною ускладненого спалення калорій. Тож більшість поживних речовин, які ти отримуєш з їжею, мають усі шанси перетворитися на жири.

Втрата витривалості

Скорочення м'язової маси безпосередньо впливає на твою витривалість. Тож не дивуйся, що тобі важко не лише пробігти десять кілометрів, а й пройтися пішки на роботу.



Зниження витривалості теж свідчить про скорочення м'язової маси / Фото pixabay

Раптова втома

Ще одна ознака втрати м'язової маси – раптова поява втоми. І тут немає нічого дивного, адже твій організм просто вмикає режим енергозбереження. Також наслідками цього можуть бути поганий настрій, поява апатії.

Порушення координації

Достатньо пройти елементарний тест, аби перевірити свою координацію. Для цього прийми позу ластівки, стоячи на одній нозі. Якщо раніше ти міг це робити без зайвих труднощів, а зараз вони таки з'явилися, – можна бити на сполох.



Зверни увагу на власну координацію / Фото shutterstock

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Люто панікувати через втрату м'язів не потрібно. Головне – виявити її та зробити все можливе, аби зупинити цей процес. А то буде дуже прикро, якщо після шести місяців у залі ти обріс десятком кілограмів жиру.