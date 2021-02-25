Если ты не акробат или гимнаст, а слово гибкость вызывает у тебя панику, – воспользуйся нашими советами. Мы расскажем тебе о 5 секс-позах, которые позволят получить максимум удовольствия тем мужчинам, какие не могут назвать себя гибкими.

Совсем не обязательно запутывать свои тела во время занятия сексом. Не исключено, что от природы ты крепкий и сильный, что не слишком положительно повлияло на твою гибкость. Так что, сексом теперь не заниматься? А вот и нет. Лови 5 беспроигрышных секс-поз, которые может взять на вооружение каждый не слишком гибкий мужчина.

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1. Миссионерская поза

Эта позиция всегда подвергается критике, так как считается слишком скучной. На самом деле, это совсем не так. Фактически, эта секс-поза позволяет тебе достичь максимальной близости со своей партнершей. Вы поддерживаете зрительный контакт, можете целоваться и ласкать друг друга. Более того: в этой позиции ты контролируешь как глубину проникновения, так и скорость колебаний, что позволит получить еще больше удовольствия.



Миссионерская поза не такая уж и скучная, как мы привыкли думать / Фото LUCY MACARONI

2. Ложки

Для этого положения вам обоим нужно лечь на бок. Ты устраиваешься позади своей партнерши. Также можно попробовать заниматься сексом в этой позиции лицом к лицу. Для использования этой позиции не нужно выдающейся гибкости, поэтому ты можешь получать и дарить удовольствие без страха, что начнет крутить суставы во время занятия сексом.

3. В кресле

Тебе нужно сесть на кресло. Ничего чрезвычайно сложного в этом нет. Твоей же возлюбленной необходимо сесть тебе на колени. Если кресло позволяет, то можешь попросить ее сделать это лицом к тебе. В этой позиции процессом руководит твоя партнерша, и тебе остается только кайфовать и ласкать ее тело.



Секс в кресле напоминает позицию всадница / Фото Cosmopolitan

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4. Стоя

Эта позиция также не требует особой гибкости. Твой максимум – согнуть ноги, чтобы комфортно пристроиться к своей партнерше. Чтобы сделать секс в этой позиции легче и приятнее, можете опереться о стол или стену. Точка опоры позволит не переживать, что в порыве страсти вы можете упасть на пол.

5. Всадница

Еще одна отличная и беспроигрышная секс-поза для не слишком гибких мужчин. Тебе достаточно просто лечь на кровать. Остальное же за тебя сделает твоя возлюбленная. Занятия сексом в этой позиции напоминает вариант в кресле. Просто, если хорошего и надежного кресла у тебя нет, всегда можно использовать кровать или пол. Наслаждайтесь!



В позиции всадница все зависит от твоей партнерши / Фото YEJI KIM

Чтобы получить максимум удовольствия совсем не обязательно изучать все подряд позы Камасутры. Достаточно использовать свои сильные стороны, а также не забывать наслаждаться процессом сполна.